快訊

輸送帶有活老鼠！「壽司郎」閉店2小時消毒、壽司銷毀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紅豆殘留固殺草？專家：日吃24個紅豆餅才達急毒性監控值

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會防檢局今天召開固殺草專家會議。記者彭宣雅／攝影
農委會防檢局今天召開固殺草專家會議。記者彭宣雅／攝影

因為禁用劇毒農藥巴拉刈，影響紅豆農民搶收，衛福部食藥署在今年2月13日預告、5月20日公告農藥固殺草當作落葉劑可合法使用在紅豆，與氯酸鈉、壬酸並列為紅豆落葉劑合法使用的藥物，並且訂定殘留容許量2ppm。

農委會防檢局今天再召開專家會議，針對固殺草的風險、食安、以及環境影響專家認為固殺草評估過程符合規範以及審查程序，未來在各種藥劑要加註警語，同時建議未來加強風險溝通，讓外界若有其他意見，可在預告時就應提出，非已經公告後才討論。

專家會議主席、台大農化系教授顏瑞泓表示，農方本於照顧農業發展，使用上盡量避免造成衝擊，固殺草設定殘留容許量，在官方評估過程是本著照顧國人健康，以及基於國際規範，但建議未來更須落實風險評估、溝通與管理。

藥毒所副所長徐慈鴻表示，假設300克紅豆餡可以做8個紅豆餅前提，紅豆餡與水為一比二，其中有100克生紅豆，若以現階段的固殺草紅豆2ppm最大的殘留容許量計算，一個60公斤成年人，一天至少要吃24個紅豆餅，才會達到急毒性監控的標準(達到標準並非就有害人體)，正常人一天根本不可能吃這麼多；且評估實驗中的紅豆殘留量最大量是0.92ppm計算，成年人一天要吃到52個才達到監控標準，風險實在小。

藥毒所組長蔡韙任表示，藥毒所針對固殺草進行各項試驗，評估毒理危害，同時參考國際資料進行風險評估， 包括人體的健康風險危害、環境影響、環境風險等等，認為固殺草容易被土壤有機碳吸附，進入地下水的風險低，生物蓄積風險也低，在因此訂定2ppm為殘留容許量。

中興大學植病系教授曾德賜表示，考量到使用者，以及代噴業者的長期接觸與暴露的安全，他認為在農藥的管理上，應該加註警語。

台大醫學院毒理學研究所教授姜志剛表示，幾年前氟派瑞事件，專家會議同意過後又停止使用，這次似乎又回到上次的情形；他認為固殺草的評估沒有問題，但是未來在風險溝通部分，應該事先做，若預告就能夠及時反映出問題，能有比較多的時間與餘裕可以進行溝通。

防檢局前局長馮海東表示，歐盟並非禁用固殺草，只是退回未核准使用的狀態，因為有某些物質有疑慮，但未核准使用並非禁用，不應該把固殺草的安全這事情危言聳聽。

台灣紅豆2019年耕種6368公頃，總產量為1萬2136公噸，產值達到10億元，為農民一、二期稻作間，重要的冬季裡作，每年9到10月種植，12月到隔年3月採收，由於農民必須趕著隔年一期稻作春耕，因此紅豆需要快速乾燥植株，以利大面積機械採收，若植株乾燥不完全，植株容易卡住受損，紅豆會賣相不佳，機器也容易受損；過去大多使用對環境相對友善的巴拉刈，但巴拉刈禁用後，農方建議替代藥劑氯酸鈉和壬酸，但由於植株乾燥速度慢、價格貴，農民覺得不好用，因此農方也評估固殺草為合法可使用藥劑，並提供使用方法，讓農民安全使用。

農民 巴拉刈 台大

延伸閱讀

固殺草當落葉劑引爭議 防檢局6日專家會議研商

到底叫「車輪餅」還是「紅豆餅」？網友正名大亂鬥

玉荷包「臭蒂頭」嚴重 農友埋怨：農藥也治不了蟲蟲！

農委會：紅豆可用固殺草為選項之一 未鼓勵使用

相關新聞

熱番薯！吳德榮：有機會達38度 午後慎防劇烈天氣

中央氣象局表示，今、明（６日、７日）兩天，台灣中南部地區清晨至上午有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，...

一客4800的餐 8分鐘全訂光！不受疫情影響 這些餐廳做了什麼

精緻餐飲與住宿，是發展頂級國旅密不可分的一部份。雖然高檔並不等於高價，但為什麼這些餐廳能在疫情期間，做到讓要價4800元的餐會，開放訂位8分鐘就售罄？

台灣成烤番薯！高溫假放不放？教育局、勞工局各有看法

最近幾天高溫台灣成了「烤番薯」，高雄市教育局四年各級學校「雙機」計畫還在進行中，還沒裝設的學校師生想辦法降溫。勞工界大部...

台灣成烤番薯 「熱傷害」5天近百人次就診

天氣真的好熱！衛福部今日公布統計，昨日熱傷害就診統計14人次，總計截至7月1日至5日止，共91人次。國健署也統計，6月因...

新北市學校超過36度放高溫假？ 教育部回應了

新北市議員陳偉杰日前在議會質詢時提出，由於天氣炎熱，新北是否實施高溫彈性假？新北市長侯友宜昨天也表示，教育部應做統一解釋...

學校放高溫假？ 新北：今函請教育部研議

新北市議員陳偉杰日前在議會提到，高溫是否讓學生高溫假，新北教育局長張明文說，由於需要中央統一規定，地方才能依循，今已函送...

熱翻！8縣市高溫亮燈 台東縱谷有機會再飆38度高溫

中央氣象局表示，天氣高溫炎熱及西南風沉降影響，今(6)日白天台東縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；臺北市盆地...

火山警報燈號年底上路／北北基宜針對大屯山、龜山島制定防救災計畫

中央氣象局今年初預告規劃火山異常活動警報流程，以紅黃綠3燈號示警，年底上路，大屯山火山群及龜山島為警報目標，台北市、新北...

新北提議放高溫假 黃偉哲酸：太冷是否要放寒流假？

針對新北市提出高溫假的構想，台南市長黃偉哲今天表示，目前教育部已經有計劃在全國各校普設冷氣，「那還需要高溫假嗎？」而且有...

高溫是否停班停課？ 台東縣：請中央統一

最近幾天高溫台灣成了烤番薯，學校是否停班停課及裝設開冷氣議題受關注，台東縣教育處處長林政宏表示，高溫假放不放應由中央統一...

一張圖看下周天氣 氣象局示警：熱熱熱慎防午後雷陣雨

中央氣象局預報，未來一周天氣「熱、熱、熱」，仍是相對炎熱的盛夏型態，民眾要慎防熱傷害，尤其各地午前紫外線指數高，從事戶外...

熱爆！哈士奇公園跑步竟當場倒地 口吐白沫

今天是24節氣的小暑，炎炎夏日室外溫度飆高，飼主帶寵物出遊時也須留意犬貓身體狀況，新北市動保處獸醫師曾奕玲表示，體溫太高...

熱門新聞

輸送帶有活老鼠！「壽司郎」閉店2小時消毒、壽司銷毀

熱壞了！台北最高溫何時會超過40度？彭啟明說話了

一張圖看下周天氣 氣象局示警：熱熱熱慎防午後雷陣雨

熱番薯！吳德榮：有機會達38度 午後慎防劇烈天氣

新北市學校超過36度放高溫假？ 教育部回應了

疫情衝擊 北市求職早鳥事難找

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。