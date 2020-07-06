紅豆殘留固殺草？專家：日吃24個紅豆餅才達急毒性監控值

因為禁用劇毒農藥巴拉刈，影響紅豆農民搶收，衛福部食藥署在今年2月13日預告、5月20日公告農藥固殺草當作落葉劑可合法使用在紅豆，與氯酸鈉、壬酸並列為紅豆落葉劑合法使用的藥物，並且訂定殘留容許量2ppm。

農委會防檢局今天再召開專家會議，針對固殺草的風險、食安、以及環境影響專家認為固殺草評估過程符合規範以及審查程序，未來在各種藥劑要加註警語，同時建議未來加強風險溝通，讓外界若有其他意見，可在預告時就應提出，非已經公告後才討論。

專家會議主席、台大農化系教授顏瑞泓表示，農方本於照顧農業發展，使用上盡量避免造成衝擊，固殺草設定殘留容許量，在官方評估過程是本著照顧國人健康，以及基於國際規範，但建議未來更須落實風險評估、溝通與管理。

藥毒所副所長徐慈鴻表示，假設300克紅豆餡可以做8個紅豆餅前提，紅豆餡與水為一比二，其中有100克生紅豆，若以現階段的固殺草紅豆2ppm最大的殘留容許量計算，一個60公斤成年人，一天至少要吃24個紅豆餅，才會達到急毒性監控的標準(達到標準並非就有害人體)，正常人一天根本不可能吃這麼多；且評估實驗中的紅豆殘留量最大量是0.92ppm計算，成年人一天要吃到52個才達到監控標準，風險實在小。

藥毒所組長蔡韙任表示，藥毒所針對固殺草進行各項試驗，評估毒理危害，同時參考國際資料進行風險評估， 包括人體的健康風險危害、環境影響、環境風險等等，認為固殺草容易被土壤有機碳吸附，進入地下水的風險低，生物蓄積風險也低，在因此訂定2ppm為殘留容許量。

中興大學植病系教授曾德賜表示，考量到使用者，以及代噴業者的長期接觸與暴露的安全，他認為在農藥的管理上，應該加註警語。

台大醫學院毒理學研究所教授姜志剛表示，幾年前氟派瑞事件，專家會議同意過後又停止使用，這次似乎又回到上次的情形；他認為固殺草的評估沒有問題，但是未來在風險溝通部分，應該事先做，若預告就能夠及時反映出問題，能有比較多的時間與餘裕可以進行溝通。

防檢局前局長馮海東表示，歐盟並非禁用固殺草，只是退回未核准使用的狀態，因為有某些物質有疑慮，但未核准使用並非禁用，不應該把固殺草的安全這事情危言聳聽。

台灣紅豆2019年耕種6368公頃，總產量為1萬2136公噸，產值達到10億元，為農民一、二期稻作間，重要的冬季裡作，每年9到10月種植，12月到隔年3月採收，由於農民必須趕著隔年一期稻作春耕，因此紅豆需要快速乾燥植株，以利大面積機械採收，若植株乾燥不完全，植株容易卡住受損，紅豆會賣相不佳，機器也容易受損；過去大多使用對環境相對友善的巴拉刈，但巴拉刈禁用後，農方建議替代藥劑氯酸鈉和壬酸，但由於植株乾燥速度慢、價格貴，農民覺得不好用，因此農方也評估固殺草為合法可使用藥劑，並提供使用方法，讓農民安全使用。