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國中小教室裝不裝冷氣？ 潘孟安：先盤點校園電力
南台灣天氣燠熱，國中小教室裝不裝冷氣？屏東縣長潘孟安說，全面針對全縣各國中小電力設施設備盤點檢查，先改善電力設備，不然就算裝設空調，常常跳電，發生公共危險也不好，會請相關單位到學校盤點各校電力設備情況，再分年度來施作改善。
屏東縣有203所國中小，屏東縣長潘孟安說，國中小教室專設冷氣，以專科教室為優先。他獲悉教育部也同意補助各縣市空調設備經費，減輕各縣市負擔，他樂於聽到這樣的訊息，但還是要按部就班，先把各個學校電力設施設備改善的期程規畫，每所學校大小不一。
潘孟安說，電力設施設備沒有改善，裝設空調，常常跳電，發生公共危險這也不好，有請專業單位到各個學校盤點評估，預計半年，根據盤點內容後，再來分析編預算，也比較有所依據。
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