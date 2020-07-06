中醫改台醫？ 中醫師全聯會發聲明撇清

立法院長游錫堃日前建議，中醫可改成台醫，引發各界討論。中醫師全聯會今天發表聲明指出，中醫、中藥是法定名稱且有歷史價值，與民眾健康無關的議題不予討論。

游錫堃5日出席中醫藥學術論壇大會開幕式，他在致詞時說，中醫、中藥，「如果叫台醫、台藥應該也不錯」。

中華民國中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚今天中午發布聲明指出，中醫、中藥是法定名稱且具有寶貴的歷史價值，全聯會工作重心是推動嘉惠台灣民眾的中醫藥政策，非與民眾健康福祉有關的任何議題都不予討論。

聲明指出，諸多媒體援引游錫堃在國醫節慶祝大會的致詞「中醫或可改名台（漢） 醫、中藥或可改名台（漢）藥」等內容，誤解中醫師全聯會立場。

聲明表示，誠如總統蔡英文在國醫節慶祝大會的演說重點，現階段政府對台灣中醫藥的政策核心，是在如何促進中醫藥的完善發展，以照護民眾的健康福祉，並繼續在防疫領域，成全民最有力的後盾，是當前最急迫且關注的工作焦點。

至於其他非關台灣民眾的醫療照顧等議題，聲明指出，均非中醫師全聯會的使命或任務，將秉持一貫中立態度，不介入討論。