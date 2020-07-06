台灣成烤番薯！高溫假放不放？教育局、勞工局各有看法

最近幾天高溫台灣成了「烤番薯」，高雄市教育局四年各級學校「雙機」計畫還在進行中，還沒裝設的學校師生想辦法降溫。勞工界大部分覺得「高溫假」是天方夜譚，畢竟吃飯比避熱重要的多。

高雄市教育局代理局長陳佩汝表示，高雄市雙機(冷氣機、空氣清淨設備)計畫，分年度、分區依序進行裝設作業，預計108至111年完成全市校園裝設。108年完成工業區0.5公里環域34校裝設作業，109年辦理機制調整，以弱勢優先、空品不良地區優先，預計裝設100所學校，預計111年完成全市校園雙機裝設作業。

鳳山五甲國中還未全面裝設冷氣，在學校服務的高雄市教育產業工會理事長李賢能說，目前只有頂樓層的教室，還有辦公室有裝冷氣，學生的學習效率有影響。教育局有請各校在安排體育課時，儘量避開第四節和下午第一節課。學生有時下課會找機會到辦公室跟老師聊聊天，吹幾分鐘冷氣也好。

高雄市勞工局主祕皮忠謀表示，一天中的天氣溫度變化很多，以時段來看，一般以早上10時至下午3時為主要高溫時段，但是否就用這個時段來作為放假標準，還是在高溫時段讓作業勞工改到戶內，目前各界意見分歧。事業單位落實高溫預防、管理和提醒勞工戶外作業要做好自我保護等「避險」作為較為重要，事業單位應避免讓勞工在高溫危險時段工作，等到降溫後再繼續工作。

皮忠謀表示，勞動部傾向不訂定高溫假，而是建議在高溫時段避險調配工作，勞動部108年就開發「高溫戶外作業熱危害預警行動資訊網」，勞工和雇主可以隨時用手機，查詢熱危害資訊，透過定位來掌握工作地點的熱指數，要是處在第三第四級，就建議應該要避開在戶外作業。