熱爆！屏東有農民日出前、日落後才下田

近日高溫連連，不少農夫為了躲避白天炎熱氣候導致中暑，將原本日出而作，日落而息的工作，調整為日出前與日落後才做。但農民擔憂的不只避暑問題，同時也擔憂高溫對於作物生長與病蟲害的影響。

郭姓農夫指出，夏天下田務農，為了防曬且防止太陽照射，反而要都穿上更多防曬衣物，還要穿戴斗笠，包得緊緊的，這樣的作法雖然可以躲避烈日直接照射，但也可能因為衣物包覆密不透風導致狂流汗而缺水中暑。

郭姓農夫表示，為了防曬著裝下田工作的時間很長，所以根本沒辦法做一下就卸下衣物，或到有冷氣、電扇吹的地方降溫，太熱也只能找陰涼處避暑，或多喝水以免缺水。

陳姓自耕農表示，為了躲避高溫，只好調整工作的時段，從清晨3、4時就要起床開始做，直到日出7、8時，左右在休息，然後一直要到下午4、5時左右在下田繼續處理農務到晚上7、8時。

陳姓自耕農說，為了不要在高溫下工作導致中暑，所以每到夏天不只工作時段調整作息也要調整，許多白天不能做的工作都要挪到晚上，結果換成白天太熱不能外出時才在補眠。

陳姓自耕農還說，人的作息調整並不是最困難的事情，最難的是高溫炎熱的影響之下，作物的生長期容易錯亂，病蟲害也隨之而來，這才是務農最擔憂的事情。