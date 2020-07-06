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推廣綠色旅遊 環保署長：聰明花錢別造成汙染

聯合報 / 記者吳姿賢/台北即時報導
環保署長張子敬（中）今天到苗栗西湖渡假村推廣綠色旅遊。記者吳姿賢/攝影
環保署長張子敬（中）今天到苗栗西湖渡假村推廣綠色旅遊。記者吳姿賢/攝影

新冠肺炎疫情趨緩，國旅人潮大爆發，但多地出現塞車亂象。環保署長張子敬今天表示，環保署將推動綠色旅遊，讓旅遊「綠」一點，並盡量支持在地產業，降低排碳量。今年端午連假國道大塞車，交通部長林佳龍一句「當聰明用路人」引發爭議，張子敬今天也呼應林佳龍，建議民眾「聰明花錢，不要造成汙染」。

為鼓勵綠色旅遊，環保署今天到苗栗西湖渡假村舉辦記者會，宣布與五家旅行業者推出綠色旅遊行程，主打景點好玩又綠色、餐廳好吃又惜食、住得時尚又環保，並結合環保集點活動，最多一人送六萬綠點，相當於新台幣600元。

西湖渡假村董事長鄭順福說，今年端午四天連假，有人從台北到台東要開八小時車，這就是因為沒有考慮綠色旅遊的結果，未來政府若要改善連假出遊狀況，應多鼓勵軍公教人員或戶外教學要到環保署認證過的環保旅遊地點，並多使用在地資源。

張子敬表示，過去環保署推動環保旅館、環保餐廳，都是一項一項分開推，「效果出不來」，現在要推全民綠生活，整合所有項目讓民眾體驗。像是長年推動的資源回收也是末端，就算廚餘回收一樣都是廚餘，現在則要推廣惜食，店家菜單要有彈性，民眾吃多少點多少，從源頭減量就沒有後續的廚餘問題。

張子敬說，前陣子民眾因疫情關係無法出國，現在國旅振興「結果到處都在塞車，民眾心情也很不好」，車子可能一塞「十小時沒停」都在排碳，「林部長說聰明用路人」，民眾花錢也要聰明，不要造成汙染。

張子敬強調，現在推廣國民旅遊，但希望可以「綠色」一點，出遊時從運輸、住宿、餐飲都選擇環保消費方式，既能達到振興經濟、休閒旅遊目的，又能兼顧環保。

原森旅行社執行長林純如說，一直推動生態旅遊，長期關注台灣環境，今年六月拿到金級旅行業標章，遊程包括帶民眾體驗綠色餐廳、森林遊樂園、環保旅館等，體驗自然生態多樣化。生態環保旅遊是小眾，且鼓勵平日出去玩，不會發生塞車困擾。

環保署長張子敬今天到苗栗西湖渡假村推廣綠色旅遊，參訪食農教育園區。記者吳姿賢/攝影
環保署長張子敬今天到苗栗西湖渡假村推廣綠色旅遊，參訪食農教育園區。記者吳姿賢/攝影
環保署長張子敬（右2）今天到苗栗西湖渡假村推廣綠色旅遊。記者吳姿賢/攝影
環保署長張子敬（右2）今天到苗栗西湖渡假村推廣綠色旅遊。記者吳姿賢/攝影
苗栗西湖渡假村有大片草原，鼓勵遊客赤腳走路。記者吳姿賢/攝影
苗栗西湖渡假村有大片草原，鼓勵遊客赤腳走路。記者吳姿賢/攝影
環保署長張子敬（右2）今天到苗栗西湖渡假村推廣綠色旅遊。記者吳姿賢/攝影
環保署長張子敬（右2）今天到苗栗西湖渡假村推廣綠色旅遊。記者吳姿賢/攝影
苗栗西湖渡假村園區使用電動遊園車。記者吳姿賢/攝影
苗栗西湖渡假村園區使用電動遊園車。記者吳姿賢/攝影

環保署 塞車 連假

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