孩子發展遲緩？ 醫師籲：及早發現早期療育
孩子在出生後，各階段的身心發展皆有一定的成長里程，當孩子的行為動作、語言、身心等方面有遲緩或不正常表現時該怎麼辦？台中市大里仁愛醫院復健科醫師陳巧萍指出，藉由專業職能、物理或語言治療師團隊的引導，並針對孩子成長發展遲緩部份提供評估及治療，以進行「早期療育」可以讓遲緩的現象改善，跟上正常發展、增加孩童自理的能力，並減輕家庭照顧的壓力。
她表示，門診中常由細心的家長、幼兒園老師及疫苗接種定期健康檢查時，發現孩子有遲緩及異常之現象轉介而來。一般而言，小兒在成長階段中7個月大不能坐、8個月大不會爬、1歲6個月不會走、2歲無法語言發音，都可能代表孩子的發展遲緩，需要進一步評估及檢查。
門診中會透過動作評估及語言發展評估孩子目前的狀況，針對孩童需要矯正的部份，提供協助及指導，而黃金治療期在6歲學齡前為最佳。
小兒科主任劉芳青也提醒，國民健康署補助7歲前學齡兒童有7次的兒童健康檢查，可以自出生後嬰幼兒的生長發育、發展評估及副食品的營養攝取，透過每個階段的檢查，身高、體重、頭圍是否符合生長指標的曲線等進行評估。如果有異常或成長遲緩，透過即早的發現，轉介至復健或相關科別，進一步檢查或治療，進而矯正。
臨床中曾遇一名2個月多的幼兒，由媽媽帶至健兒門診時，檢查時發現幼兒有固定看同一側的習慣，並且在頸部摸到有腫大的肌肉塊，疑似斜頸的症狀，經轉介至復健科再評估及復健，目前斜頸的現象已改善不少。
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