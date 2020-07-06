疫情影響 慰安婦博物館「阿嬤家」關門

2016年12月開館、位於北巿迪化街的阿嬤家和平與女性人權館，是台灣第一座慰安婦博物館。婦女救援基金會今宣布，受新冠疫情影響，該館參觀人數與收入大受影響，將於11月10日閉館。

婦援會表示，阿嬤家和平與女性人權館，2016年12月開館以來，儘管培力活動、倡議與國際串連都做得有聲有色，但每年依然虧損4、5百萬元，加上今年新冠疫情爆發，參觀人數驟減，門票、商店收入大受影響，捐款連帶受到嚴重衝擊，在在使得阿嬤家的營運雪上加霜。台灣最早投入慰安婦人權運動的婦女救援基金會因此沈重宣布，今年11月10日租約到期後，阿嬤家將停止營運。

阿嬤家和平與女性人權館是台灣第一個由民間募資興建的女性人權館。基地是屋齡超過90年日式洋樓，

由建築師吳聲明改造設計後，2017年獲「遠東建築獎舊屋改造特別獎佳作」。

阿嬤家2016年12月開館以來，成為台灣在國際人權、性別平權的交流平台，接待來自世界各國政府代表或NGO團體，參觀訪問人次高達12萬5529人次。尤其每年有不少來自日本參訪者，阿嬤家提供其無法在日本看到的史實。

婦援會表示，從2016年至今，婦援會一方面致力於慰安婦、性別與人權相關議題公眾教育，積極和國際交流互動，一方面努力募集財源以因應活動支出及館內營運。然而，房租、老舊建築維護、館藏文物維護及人事開銷龐大，扣除政府補助、商店收入及支持者捐款，近3年每年皆虧損近4、5百萬，造成婦援會財務重大負擔，2019年因要彌補累計虧損，已經把總會的辦公場所出售，支持阿嬤家的營運，目前同仁都是在租屋處所辦公。

婦援會指出，新冠疫情爆發後，參訪團體取消、到館人數驟減，門票、商店收入及捐款銳減，營運艱難，虧損更繼續擴大。12月租約即將到期，在不堪連年嚴重虧損下，不得不作出今年房屋租約到期之後、關館不再續約的決定。