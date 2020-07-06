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台灣成烤番薯 「熱傷害」5天近百人次就診

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
台北昨測得38.9度高溫，創台北氣象站124年以來，6月史上最高溫。外出的民眾雖撐傘遮陽，仍難抵酷暑襲來的悶熱感。記者侯永全攝影／報系資料照
台北昨測得38.9度高溫，創台北氣象站124年以來，6月史上最高溫。外出的民眾雖撐傘遮陽，仍難抵酷暑襲來的悶熱感。記者侯永全攝影／報系資料照

天氣真的好熱！衛福部今日公布統計，昨日熱傷害就診統計14人次，總計截至7月1日至5日止，共91人次。國健署也統計，6月因熱傷害就醫共656人次，較去年同期467人次大增4成。

國健署呼籲民眾未來一周高溫溼熱，戶外工作者應透過適時補充水分、注意作業環境溫度等4招防範熱傷害；而醫師也呼籲，夏日當中民眾可透過隨時補水、或噴手邊現有的防疫酒精來幫助散熱、降溫，預防中暑

衛福部指出，熱傷害為受到熱及光影響，出現中暑、熱暈厥、熱痙攣、缺水性中熱衰竭、鹽份缺乏所致之中熱衰竭、中熱衰竭、暫時性熱疲勞、熱水腫等；以及過熱狀況，包括暴露過熱陽光下、自然熱及人為環境等所導致的傷害。

國健署社區健康組長羅素英表示，由於未來一周各地高溫，午後有局部短暫雷陣雨，如像營建業、漁農業、運動員等戶外工作者，易處於高溫溼熱環境，若沒適時作好防護措施，可能進而引發中暑、熱衰竭，建議預防熱傷害4招，包含適時補充水分、注意作業環境的溫度、濕度與身邊夥伴狀況、做好個人防曬措施、注意個人健康狀態來預防。

三總中暑防治中心主任朱柏齡則表示，在新冠肺炎疫情趨緩下，防疫酒精取得方便，如民眾家中剛好有多的，也可用在夏日中幫助散熱、預防中暑。他說酒精的優勢是揮發、散熱較快，民眾使用前，先走道陰涼處後，用酒精噴在皮膚上，噴的面積不限，但唯一就是避免噴到眼睛即可。

另外，民眾雖夏天大都會躲在冷氣房，不太會有中暑、熱衰竭情形，但他也提醒家屬要小心年長者，因有些年長者會捨不得開冷氣，反使體感溫度過高而熱衰竭，尤其若有高血壓等慢性病者更要注意。上周端午節後有個患者，本身有高血壓，雖平時都有吃降血壓藥，但可能是因端午過熱加上家中都不開冷氣，出現血管擴張、血壓過低情形，後就醫發現熱衰竭，經藥物減量後而改善。

朱柏齡提醒民眾，若發現親友或同儕表示很累、出現疲倦、血壓低、意識或講話不夠清楚等情形，有可能是中暑或熱衰竭前兆，應協助至陰涼處並補給水分，有必要時應就醫。

熱衰竭 中暑 酒精

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