新北提議放高溫假 黃偉哲酸：太冷是否要放寒流假？

針對新北市提出高溫假的構想，台南市長黃偉哲今天表示，目前教育部已經有計劃在全國各校普設冷氣，「那還需要高溫假嗎？」而且有高溫假、如果天氣太冷是不是要有也要有寒流假？這些問題都值得大家思考。

受到氣球暖化氣候變遷影響，台灣各地高溫連創紀錄，新北市提出高溫假的構想，向教育部提議未來到達一定的高溫時是否讓學生放假。

黃偉哲表示，學生在高溫中上課確實很辛苦，但是目前前瞻計劃中教育部未來將在學校普設冷氣，如果學校已經有了冷氣，那還需要放高溫假嗎？包括家長團體、學校、學生等，大家的意見應該要整合。

而且如果放了高溫假，未來如果天氣很冷，是不是就要放寒流假，而且如果學生放高溫假，在外面工作的工人，是不是也要放？黃偉哲表示，這些牽涉很廣泛，還不如坐下來把學生的校園環境弄好、把工人的工作環境弄好，比較實際。