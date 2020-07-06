中捷綠線拚今年底通車 行控中心曝光

台中市議會考察捷運綠線工程，市長盧秀燕指出，下月將進行初勘，今年全線通車營運。她強調捷運綠線通車是她重要政見「通不了的車要通，完不了工要完成」議員建議，捷運綠線10年终於通車，這是台中的大喜事，應邀請歷任總統部長與市長共襄盛舉，盧秀燕同意照辦。

台中市議會今實地考察位在北屯的台中捷運機廠，聽取捷運綠線通車營運準備概況，現勘行控中心、北屯總站及主維修廠等。

盧秀燕充當一日列車長，並與行控中心對話過程順利。平日不對外開放的行控中心，今天也讓議員隔牆了解工作事項，行控中心剛完成穩定性測試，接下來將模擬24小時執勤。

市長盧秀燕表示，捷運通車前的最後一哩路市府準備好了，預計下月啟動初勘、履勘作業，邀集各領域專家學者組成土建、機電、營運小組共同檢視捷運營運安全及系統穩定，順利達成今年捷運綠線全線通車營運目標。

被問到目前捷運綠線單一通車，如何吸引民眾搭乘？盧秀燕表示捷運快速舒適，且台中市起跳價20元再加上每公里5元，比其他縣市的捷運稍低。另捷運車站配合的iBike丶公車路線逐漸上路，她認為有足夠的吸引力。

市議員李中建議，台北高雄捷運的隔音牆都有廣告出租，他認為中捷應該爭取多元收入「少虧為贏。」

市議員張瀞分也建議，台中捷運綠線通車施工花了10年，歷任的總統交通部長及台中市長都有功勞，通車典禮應該邀請參加，分享喜悅。盧市長表示同意照辦。

盧秀燕表示，捷運綠線通車是台中今年度大喜事，未來會繼續延伸捷運綠線、興建捷運藍線及橘線，完善軌道路網；加上各大轉運中心的建置，以及公車綿密路網、智慧交通等運輸系統的整合，為城市打造交通任意門。

盧進一步說明，捷運綠線延伸到大坑及彰化計畫的可行性研究報告，7月1日交通部審查後有條件通過，市府也會加緊腳步進行修正，讓交通部確認後轉行政院審查，市府有信心今年底前核定。

盧市長指出，捷運藍線綜合規劃將在7月15、16日辦理公聽會，捷運橘線在6月舉辦可行性研究說明會後，民眾建議如實納入報告書中，報告修正完成後爭取議會同意，預計今年底提送交通部審查，逐步實現大台中的軌道藍圖，落實「富市台中、新好生活」的城市願景。

交通局長葉昭甫表示，交通局已全體動員著手籌辦各項捷運通車前準備作業，包含制定大眾捷運系統相關自治規則、調整捷運沿線公車路線、增設車站周邊 iBike 點位及停車格，及規劃公車停靠區、小客車臨停區、計程車招呼站等，並統籌協助交通部與台北市政府共同完成通車前應辦事項。