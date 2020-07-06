台博鐵道部園區開幕 蔡英文：見證台灣百年歷史

國立台灣博物館鐵道部園區今天舉行開幕典禮。蔡英文總統、文化部長李永得、交通部長林佳龍均出席。蔡英文致詞時表示，此地是台灣近代史起點之一，從1884年建造台北機器局開始，是工業科技和鐵道發展的發源地，歷經政權的更迭，見證百年台灣歷史的發展。她特別感謝匠師、建築師，一起見證修復的成果，並邀請匠師起立接受大家的鼓掌。

鐵道部園區今開幕，明天啟用、正式對外開放參觀。文化部長李永得致詞時表示，感謝國寶級的匠師，將此一園區的原貌恢復得非常逼真。他指出，鐵道部園區是台灣文化資產保存利用重要的里程碑，其所代表的台灣博物館系統，是2005年在民進黨上一次執政所規劃、展開調查研究以及修復。此一系統建立在台北市中心，象徵我們國家對於文化的重視，同時透過這些博物館，讓國外友人更在步行的範圍之內，就可以了解台灣的生物、歷史等多元文化。

李永得指出，鐵道部裡面規劃的不只是對台灣鐵路發展的歷史，更是台灣人共同的記憶。他透露，到這邊來，有一個早期莒光號半節可以上去體驗、可以聽到火車的聲音。主建築後面有一個專門為兒童設計的展覽，讓孩子在遊樂中體驗鐵道文化。他歡迎親子共遊鐵道部園區，讓孩子在遊戲中了解火車，大人則可細細觀賞各個常設展或特展。

國立台灣博物館鐵道部園區為「台灣博物館系統」四大館舍之一，座落於台北舊城北門外，自20世紀初期起，先後曾是日本時代鐵道部、戰後台鐵總局的本部，作為台灣鐵路營運總部達七十年。2007年指定為國定古蹟「台灣總督府交通局鐵道部」，由台博館負責修復與再利用為博物館。

鐵道部園區內的古蹟本體包含鐵道部廳舍、八角樓、電源室、食堂、工務室、戰時指揮中心等六座建物，園區內另有市定古蹟「清代機器局遺構」的東側圍牆及石板道，為台博系統中面積規模、建物數量最多之館舍。

鐵道部園區以「現代性」為展示定位，除策劃結合園區歷史背景與古蹟建築脈絡之「鐵道文化常設展」及「園區歷史暨古蹟修復常設展外」，亦針對親子觀眾策劃「蒸汽夢工廠」兒童展。開幕首檔特展，特別策劃「異論現代：1935台灣博覽會」及「台灣鐵道旅館」二檔特展，帶領觀眾重返「始政四十周年記念台灣博覽會」，邀請觀眾體驗1908年因應縱貫線鐵路開通而建造的台灣第一座西式旅館「台灣鐵道旅館」。