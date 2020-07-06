高溫是否停班停課？ 台東縣：請中央統一

最近幾天高溫台灣成了烤番薯，學校是否停班停課及裝設開冷氣議題受關注，台東縣教育處處長林政宏表示，高溫假放不放應由中央統一，地方依循配合辦理。

林政宏表示，高溫假是全國性的議題，學校停班停課應回歸中央教育部來思考，並統一決定，這樣地方才有依據辦理，而不是由地方來決定，這會衍生很多問題存在。

他說，至於學校裝設冷氣的問題，台東確實是天氣非常炎熱，這也是迫在眉睫的問題，他曾去教育部討論過這事情，希望獲得部裡的支持。

林政宏表示，教育處今年也透過前瞻計畫，提出偏鄉校舍電力改善及冷氣設備的計畫，爭取前瞻計畫的經費約3至5億元，希望全面改善學校教學環境。

另電費支付的問題，林政宏認為希望透過三方面來解決，一是開冷氣的時間需限縮，二是使用者付費的機制必須建立，第三是針對無力繳費弱勢學生部分，由處裡編列預算來支付。

台東縣東海國小校長黃欲敏表示，學校沒有冷氣，對師生確實是考驗，不過，學校也是有因應辦法，包括開電扇、開窗戶保持通風，調整上課環境，譬如到樹蔭下或室內場地等，也會提醒學生多喝水。