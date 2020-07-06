快訊

香港電影之死？ 港片北上中國的「合拍片啟示錄」

女學生假Coser當眾裸露 台科大道歉：涉法行為司法偵辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高溫是否停班停課？ 台東縣：請中央統一

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
最近幾天高溫台灣成了烤番薯，學校是否停班停課及裝設開冷氣議題受關注，台東縣教育處處長林政宏表示，高溫假放不放應由中央統一，地方依循配合辦理。記者尤聰光／攝影
最近幾天高溫台灣成了烤番薯，學校是否停班停課及裝設開冷氣議題受關注，台東縣教育處處長林政宏表示，高溫假放不放應由中央統一，地方依循配合辦理。記者尤聰光／攝影

最近幾天高溫台灣成了烤番薯，學校是否停班停課及裝設開冷氣議題受關注，台東縣教育處處長林政宏表示，高溫假放不放應由中央統一，地方依循配合辦理。

林政宏表示，高溫假是全國性的議題，學校停班停課應回歸中央教育部來思考，並統一決定，這樣地方才有依據辦理，而不是由地方來決定，這會衍生很多問題存在。

他說，至於學校裝設冷氣的問題，台東確實是天氣非常炎熱，這也是迫在眉睫的問題，他曾去教育部討論過這事情，希望獲得部裡的支持。

林政宏表示，教育處今年也透過前瞻計畫，提出偏鄉校舍電力改善及冷氣設備的計畫，爭取前瞻計畫的經費約3至5億元，希望全面改善學校教學環境。

另電費支付的問題，林政宏認為希望透過三方面來解決，一是開冷氣的時間需限縮，二是使用者付費的機制必須建立，第三是針對無力繳費弱勢學生部分，由處裡編列預算來支付。

台東縣東海國小校長黃欲敏表示，學校沒有冷氣，對師生確實是考驗，不過，學校也是有因應辦法，包括開電扇、開窗戶保持通風，調整上課環境，譬如到樹蔭下或室內場地等，也會提醒學生多喝水。

停班停課 高溫

延伸閱讀

新北市學校超過36度放高溫假？ 教育部回應了

合格率太低 兒童遊戲場漸消失

國中會考成績出爐 台東縣共35位學生拿到5A

台東縣7日防疫鬆綁 學校恢復戶外及畢旅活動

相關新聞

學校放高溫假？ 新北：今函請教育部研議

新北市議員陳偉杰日前在議會提到，高溫是否讓學生高溫假，新北教育局長張明文說，由於需要中央統一規定，地方才能依循，今已函送...

熱番薯！吳德榮：有機會達38度 午後慎防劇烈天氣

中央氣象局表示，今、明（６日、７日）兩天，台灣中南部地區清晨至上午有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，...

未來一周高溫炎熱！ 吳德榮：午後慎防劇烈天氣

太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，中央氣象局發布高溫資訊，今天中午前後台北市地區、南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出...

高溫是否停班停課？ 台東縣：請中央統一

最近幾天高溫台灣成了烤番薯，學校是否停班停課及裝設開冷氣議題受關注，台東縣教育處處長林政宏表示，高溫假放不放應由中央統一...

一張圖看下周天氣 氣象局示警：熱熱熱慎防午後雷陣雨

中央氣象局預報，未來一周天氣「熱、熱、熱」，仍是相對炎熱的盛夏型態，民眾要慎防熱傷害，尤其各地午前紫外線指數高，從事戶外...

新北市學校超過36度放高溫假？ 教育部回應了

新北市議員陳偉杰日前在議會質詢時提出，由於天氣炎熱，新北是否實施高溫彈性假？新北市長侯友宜昨天也表示，教育部應做統一解釋...

火山警報燈號年底上路／北北基宜針對大屯山、龜山島制定防救災計畫

中央氣象局今年初預告規劃火山異常活動警報流程，以紅黃綠3燈號示警，年底上路，大屯山火山群及龜山島為警報目標，台北市、新北...

熱壞了！台北最高溫何時會超過40度？彭啟明說話了

今年天氣炎熱，台北市6月29日還飆到38.9度，創下台北氣象站設站124年的6月最高溫。「氣象達人」彭啟明在臉書發文說，...

台博鐵道部園區開幕 蔡英文：見證台灣百年歷史

國立台灣博物館鐵道部園區今天舉行開幕典禮。蔡英文總統、文化部長李永得、交通部長林佳龍均出席。蔡英文致詞時表示，此地是台灣...

手機監管 農夫「放牛吃草」變簡單

農委會畜產試驗所恆春分所與國內電信業者合作，導入LoRa無線傳輸技術，讓牧場主人使用手機，就能追蹤放牧牛群動態，讓「放牛...

長時間看電子書 手臂麻又痛 原來是患肘隧道症候群！

一名高二學生因迷上武俠小說，拿著平板電子書雙手肘撐在桌上閱讀，一看就是好幾個小時，導致手肘到前臂又麻又痛，無名指及小指無...

健康你我他／幫扎針的那些日子

糖尿病又叫「消渴症」，一詞最早見於《皇帝內經》記載「甘美肥胖，易患消渴」，其主要特徵有三多，即喝多、尿多、食多。糖尿病發...

熱門新聞

「30種港點」吃到飽799！ 烤鴨、叉燒、凍檸茶都無限拿

熱壞了！台北最高溫何時會超過40度？彭啟明說話了

一張圖看下周天氣 氣象局示警：熱熱熱慎防午後雷陣雨

油價連10漲！ 國內汽柴油再漲0.2元

熱番薯！吳德榮：有機會達38度 午後慎防劇烈天氣

大屯火山仍有噴發可能 氣象局三色示警燈號年底上路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。