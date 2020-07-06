相揪割稻趣！北投割稻趣體驗活動今起報名

北投區關渡平原是台北市最大的水稻田，水稻種植面積達上百公頃，擁有珍貴的傳統水稻文化與生態，稻穗成熟時隨風搖擺的黃金稻浪，對生活在水泥叢林中的臺北市民而言，是難得的田園風光。北市府產業局與北投區農會今年特別分四梯次於7月25日、7月26日、8月1日、8月2日辦理「2020年北投割稻趣體驗活動」，每場名額限定100名。

關渡平原每年約於7月下旬收成第一期稻作，並以「留稻頭」的方式耕作第二期稻，是北台灣特別的水稻耕作方式，「2020北投割稻趣體驗活動」希望透過親身體驗傳統手工割稻、脫穀、稻草人製作等過程，讓小朋友體會早期農夫栽種水稻時的辛勞，進而珍惜得來不易的食物，同時也讓大朋友回味早年農耕生活，暫時脫離擁擠繁忙的都市日常。考量今年受新冠肺炎影響，特別在活動中加入祈福注連繩DIY，將親手製作的祈福小物帶回家，與親友分享陽光下的金黃色幸福。

活動地點位於北投區公正橋福德宮(捷運忠義站2號出口步行約5分鐘即可到達），現場還有「印卡讚活動」，秀出手機中在活動中拍的照片，就能幫你把照片印出來，三張精美「拍立得」相片馬上到手；也可自備各式風格的衣服及道具，為自己打造獨一無二的稻草人，活動報名費用每人100元，請至網站（https://reurl.cc/b5rMGX）報名或電洽北投區農會推廣部(02)2892-4185分機330 魏先生。

另為讓更多人了解關渡水稻田之美，規劃於7月中旬放置裝置藝術於水稻田中，供民眾拍照打卡留念，更多資訊請密切關注產業局Facebook粉絲專頁「台北市產業局－台北饗樂趣」。