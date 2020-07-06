手機監管 農夫「放牛吃草」變簡單

農委會畜產試驗所恆春分所與國內電信業者合作，導入LoRa無線傳輸技術，讓牧場主人使用手機，就能追蹤放牧牛群動態，讓「放牛吃草」更有效率。

畜試所恆春分所是台灣肉牛重要科技發展基地，牛隻主要在廣闊山坡地與樹林間進行放牧，為了建立能夠即時定位放牧牛隻的精準放牧管理模式，經由恆春分所場域物聯網技術應用，成功建置實驗性智慧牧場。採用低功耗、傳輸距離遠的LoRa無線傳輸技術，讓管理人員隨時都可以追蹤放牧牛隻的位置，有別於以往需耗費大量時間在牧區尋找牛隻，使用智慧定位器後預期可降低人力和時間成本，且定位器電池使用時間長達3年，加上接收器架設簡單，可透過太陽能供電，兼顧環保。

恆春分所表示，使用電腦或手機定位追蹤動物位置在國內外已不是新鮮事，但要選擇低耗電，且不需時常更換電池的方式收到訊號，並使用於放牧牛群在國內可是創舉。牛隻只要配戴上智慧頸圈，再架設接收器，即可於手機軟體上看到牛隻位置及移動軌跡，若有異常情況會即時回報，更有助於預防牛隻偏離牛群與放牧區域，及早發現異常狀況。