長時間看電子書 手臂麻又痛 原來是患肘隧道症候群！

一名高二學生因迷上武俠小說，拿著平板電子書雙手肘撐在桌上閱讀，一看就是好幾個小時，導致手肘到前臂又麻又痛，無名指及小指無力，而到醫院求診，經過超音波檢查，診斷為「肘隧道症候群」，經醫師以「超音波導引注射治療」，這名學生手肘已恢復正常。

中國醫藥大學新竹附設醫院復健科醫師何宇淳表示，大家可能都曾不小心撞到手肘的內側，一瞬間整隻手又麻又痛又無力，因為這裡有一條神經通過，名為尺神經。

尺神經控制著無名指及小指，若因撞擊或長時間受壓迫，造成尺神經發炎，進而導致手肘麻痛、無名指和小指痠軟無力等症狀，則稱為「肘隧道症候群」或「尺神經麻痺」。運動傷害、意外撞擊、跌倒、骨折、姿勢不良，如打電腦、閱讀、趴著午休等，都是常見尺神經壓迫的原因。

何宇淳指出，除了理學檢查外，使用「超音波影像檢查」，可觀察到神經本體及附近組織的受傷狀況，還可動態檢查，在手肘動作下，觀察神經滑動的情形，再利用「神經傳導檢查」，判斷神經受損的嚴重程度，並依據嚴重程度來決定治療方式。

症狀輕微的人只需物理治療，改變姿勢避免再壓迫到神經，很快就可痊癒；若處於急性發炎的狀況，可能就需要口服消炎藥或局部注射類固醇的治療；當物理治療或藥物都無法有效改善時，且神經受損嚴重，應考慮手術減壓治療。

「超音波導引注射治療」則是一種快速精準的治療，透過超音波找出受傷的區域，判斷嚴重程度，定位應治療區域，在即時影像下導引針頭，進行神經解套和注射劑的導入治療。常用的注射劑有低濃的葡萄糖水或自體血小板血漿生長因子(PRP)，可調控發炎反應、緩解疼痛，促進神經修復，減少手術治療的機會。