熱番薯！吳德榮：有機會達38度 午後慎防劇烈天氣

中央氣象局表示，今、明（６日、７日）兩天，台灣中南部地區清晨至上午有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後大台北、東北部、東部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，請民眾多留意午後劇烈天氣變化。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨(5)日最高溫出現在北部(台北)37.7度；其他各地區的最高溫：中部(南投服務區)37.2度、東部(台東大武)37.0度、南部(高雄月眉)35.9度。

他表示，昨晨西南部少量降雨，午後山區有局部雷陣雨，部分平地受影響。今(6日)晨4時30分紅外線雲圖顯示，台灣上空雲層稀疏，中南部沿海有零星回波。截至上午5時各地區平地最低溫大約在23至24度。

根據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(6)日至週四(9日)台灣位處低層大氣的「太平洋高壓」西緣，盛行偏暖濕的南風及西南風；中層大氣則有「太平洋高壓脊」向西延伸至台灣。因「太平洋高壓脊」的「沉降增溫」，加上低層暖空氣，故天氣晴朗、白天炎熱，要注意防曬、防中暑。

吳德榮說，但其「沉降氣流」不夠強，大氣不穩定；清晨上午間迎風面有局部短暫降雨，午後對流旺盛，有局部陣雨及雷雨，應慎防「劇烈天氣」(雷擊、強風及瞬間強降雨)。今天各地區最高溫大約在36度左右，地理環境較特殊的地點，仍有升至37、38度左右的機率，天氣晴朗、白天炎熱，要注意防曬、防中暑。今天各地區氣溫：北部24至37度、中部23至37度、南部24至36度、東部23至37度。

中央氣象局也發布海上強風特報，受西南風影響，台灣北部海面、東北部海面、東南部海面及台灣海峽北部平均風力可達６級，最大陣風８級，船隻請注意。明天晚上起中西沙島海面及南沙島海面，平均風力將增強至６級，雷雨區最大陣風９級，航行船隻請注意。