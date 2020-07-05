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熱壞了！台北最高溫何時會超過40度？彭啟明說話了

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今年天氣炎熱，台北市6月29日還飆到38.9度，創下台北氣象站設站124年的6月最高溫。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影
今年天氣炎熱，台北市6月29日還飆到38.9度，創下台北氣象站設站124年的6月最高溫。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

今年天氣炎熱，台北市6月29日還飆到38.9度，創下台北氣象站設站124年的6月最高溫。「氣象達人」彭啟明在臉書發文說，台北可能2050年前就會出現40度的高溫。

氣象局統計，台灣36度以上高溫天數最長為連續16天，今年6月台北也出現連續16天36度以上高溫，追平歷史紀錄。

由於連日高溫，新北市長侯友宜近日也拋出學校高溫假議題，將函請教育部統一規定。新北市也已授權學校，超過36度可調整戶外教學課程，以免學生曬傷。

彭啟明今天在臉書表示，「很多人會問，台北最高溫何時會超過40度？」這答案很簡單，但不容易回答，英國探討每年發生40度的機率，現在是「百年一遇」，但到了2100年時，可能3年至4年就會發生一次。至於台北呢？彭啟明說，預期會更早到達這機率，可能是2050年前。

高溫 彭啟明

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