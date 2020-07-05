國健署不願放人 署長王英偉歸建之路成未知數

衛生福利部國民健康署署長王英偉今天發表新書《從樂活到善終》，發表會意外上演「王老師爭奪戰」，因王英偉七月中借調期滿，原打算如期回到花蓮慈濟服務，國健署卻不打算放人。不過王英偉很淡定，他說自己有老師、醫師、公務員三個身份，「我是王醫師，也是王老師，到我善終時，這兩個身份和對人的態度，都不會改變。」

王英偉表示，一開始抗拒寫書，總覺得「只是些小故事」，寫到後來才發現，有很多好的部分值得紀錄。王英偉不太會說話，但他認為，人與人的互動當中，「溫暖」是「被感受的，而不是用看的。」他也一直秉持著這個態度對待病人、學生、同事。

王英偉台大醫學系一畢業，就投入東部偏鄉醫療，在花蓮慈濟醫院創設東部第一間安寧療護病房。花蓮慈濟醫學中心院長室醫務秘書李毅表示，在偏鄉部落，有一種「看醫生也沒有用、反正我們也沒有醫生」的氣氛，很多醫師也有無力感，看診變成例行公事。但王英偉是帶領團隊，打破框架開創了「定期、定時、定人」的巡迴醫療服務，就是因為知道對於病人來說，看到熟悉的醫師出現，是非常重要的事。

王英偉的創意和突破，來自他為了病人的益處，會鍥而不捨想方設法、到處找答案。當他來到偏鄉，就透過認識當地的孩子，主動去把需要協助的病人一個一個找出來，親自開著車，一家一戶去看。但隨著服務越來越多，王英偉也發現「多不等於對或夠」，重點是需要透過教育、賦權，幫助家庭脫離貧窮線、改善自己的生活，於是他甚至組織志工成立行動圖書館，也推動職業衛生保健以保障當地勞工階級。

國健署副署長賈淑麗表示，王英偉在國健署的暱稱叫做「王老師」，因為他到任第一件事，就是在各辦公室裡面架白板，經常透過腦力激盪，鼓勵公務員打破框架、補強能力，勇敢飛出去。「他不擅於框住人的答案，但他很擅長保護你去思考和闖蕩，是我們健康署這四年最大的資產。」

李毅說，幾年前王英偉要去做國健署署長的時候，大家都覺得以他內斂、不辯解、投變化球的個性，可能很快會受不了，沒想到竟然一路風平浪靜。直到最近才聽王英偉說，說這個月中就要歸建回花蓮慈濟，原本的老同事都非常高興。