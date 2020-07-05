一張卡片16年的感謝 吐露安寧緩和醫療撫喪親痛

一張寫於2016年的卡片寫著：「謝謝您們無私的付出，關照著每個靈魂，讓當時一個11歲的小女孩得以自信、正向地長大。」故事的起點，傳達安寧緩和醫療的人文關懷。

新生帶來喜悅，死亡難免伴隨哀傷，要年幼的孩子面對至親的病逝，又更是難中之難。

早已成年、長期在環保團體擔任志工的苡甄在2016年寫了一張感恩卡片，寄給花蓮慈濟醫院心蓮病房的醫護人員。信中寫道，16年前，她的媽媽在花蓮慈濟醫院心蓮病房往生。媽媽人生的最後那段時光，走得自在又安詳。

苡甄還記得，當時週末去探望媽媽時，社工帶著他們畫畫、聊天；全家出遊時，志工和護理師也一路相隨。當媽媽離開時，醫師關心與溫和的語氣，是她飄盪的心能穩定下來的基石。

感謝信裡寫到，感謝心蓮病房當時誠摯又細心的關懷，一點一滴成為苡甄的養分，讓當時一個11歲的孩子得以自信、正向地長大。

花蓮慈濟創設台灣東部第一間安寧療護病房「心蓮病房」，最大的推手是衛生福利部國民健康署長王英偉。他下午舉行新書「從樂活到善終」新書分享會，從眾多偏鄉、安寧醫療的小故事，體現醫學人文關懷的精神。

身為台灣安寧緩和醫療權威，王英偉的起點是家庭科醫師。他是香港人，來台習醫，從台大醫學系畢業時，申請台大家醫科住院醫師。當時的老師謝維銓教授問了他3個問題：「台語成不成？會不會離開台灣？將來想去哪裡服務？」

那時候的王英偉志向早已了然於心：「台語溝通沒有問題、不會離開台灣、將來要到東部服務」。在1989年，離開台北的他，加入花蓮慈濟醫院，延續他心中持續關注偏鄉、受苦病人的溫暖之火。

他是第一位在花東開啟「定期、定點、定人」偏鄉巡迴醫療服務的醫師，且在人力匱乏下，他「醫師兼司機」，開著巡迴救護車跑遍花蓮每一個部落，甚至爬山、涉水，病人走不出來，他便走進去。還訓練部落的孩子成「健康小神兵」，協助掌握、通報部落中有狀況的長者。

花慈在1996年成立心蓮病房，病房裡的醫師、護理師這麼形容身為領頭羊的王英偉：「只要是為了病人好，王主任永遠有用不盡的創意與突破。」

王英偉說，創意不是憑空而降，所有的點子，都是吸收知識、訊息，整合後再討論、再發揮。王英偉也因此被同仁、下屬稱為「王老師」，總是會給很多報告和文獻，要他們回去閱讀、吸收，隔天還要抽考心得。

很多人誤解，以為安寧緩和醫療等同放棄，但王英偉的字典裡，沒有放棄二字。他說，絕對不能放棄病人，一個都不能放棄，且要更積極、全方位照顧病人的身心靈。

王英偉常提醒團隊，不能跟病人說「等一下」，說了要罰錢，因為病人已經沒有太多時間可以「等一下」了。只要能讓病人舒服，醫護應要不擇手段達成。他因此常提出創新作法，護理人員哀鴻遍野「怎麼可能！」、「真的可以嗎？」

王英偉就會說：「這樣是不是會對病人比較好呢？那為什麼不能試試看呢？試一次看看，不行嗎？」久而久之，不擇手段為病人好，成心蓮病房向心力。

有一次，心蓮病房來了一名乳癌晚期患者，因乳房潰爛有大量分泌物，惡臭瀰漫病房。王英偉怕病人難受，要求團隊想想，怎麼改善傷口臭味。他認為，就算只能改善一小部分，也值得嘗試。

拋出作業的王英偉，當天就從文獻查到活性碳的除臭與運用，且站在病房裡的魚缸前，觀察過濾設施。他後來就到水族館買活性碳，再採買簡單的浴廁抽風機及小臉盆，設計出「王英偉式」除臭機。沒想到，竟然大大發揮除臭功效。

為了除臭，王英偉不只做除臭機，他查遍國內外資料，看到書上寫捲筒衛生紙的軸心可以吸附臭味，就在晨會和團隊分享。雖然遭護理師質疑，但王英偉認為，「怎麼不先試試呢？」鼓勵大家先嘗試，無效再試別的方法。

此外，王英偉率先引進芳香療法、中西醫合療、綠色療癒、藝術治療等，讓末期病人和家屬都能身心安定。許多家屬在病人離開後，持續回到病房擔任志工，啟動善的循環。

王英偉19歲那年從香港到台灣後就不曾離開。如今，他父母的骨灰也都安奉台灣，台灣是他情感認同的家鄉。

在7月中旬即將借調期滿的王英偉下午在分享會上表示，他有3個身份，老師、醫師和公務員，最難當的是老師，要想辦法讓學生成長。這幾年希望扮演老師角色，帶動同仁、學生學習。

王英偉說，「我是王醫師、王老師，到我善終，都不會改變。」