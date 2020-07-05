國人中醫需求大 醫界籲設大學系所

「台灣每年有650萬人看中醫，大學需要設立中醫系！」中醫師公會全國聯合會5日的記者會上，中醫全聯會理事長柯富揚表示，中國、韓國都積極發展中醫，WHO也將中醫納入醫療指引，台灣應該在大學設立中醫系，以增加世界競爭力。台北市中醫師公會理事長黃建榮也呼籲國健署在多推廣中醫，從教育、長照著手，讓民眾更能了解中醫。

大學設立中醫系

國民黨立委林奕華與民進黨立委何志偉都出席記者會。林奕華說，以前擔任教育局長時就有跟中醫合作在學校推廣，學童現在過敏問題嚴重，除了西醫的傳統吃藥外，也可透過中醫調整體質，推動的效果也非常好，因此未來也會持續協助中醫發展。何志偉也表示，台灣需要珍惜中醫這種珍貴的非物質文化遺產。

「我們希望今年的中醫的健保總額佔比超過3.6%！」柯富揚直接向何志偉請命，何志偉也笑說，不用擔心他監督的力道。柯富揚接著說，從民國89年至今，中醫每年有650萬人看診、4200萬就醫次數，20年下來累積7.7億次就醫，可見民眾對中醫看診需求很大，可是台灣目前僅有學士後中醫系，因此他也呼籲教育部加速推動大學中醫系發展。

療程可中西合併

中醫師公會全國聯合會理監事詹永兆表示，偏鄉中醫的需求也在逐步提高，他們在編鄉服務的數據顯示，76%以上看中醫的是超過50歲以上的民眾，這些民眾在偏鄉推然有投保健保，可是當地偏遠沒有診所，因此需要巡迴醫療服務協助，透過中醫界這幾年的努力，已經讓偏鄉無中醫人數從155萬下降至82萬，未來也會持續努力。

「將中醫納入西醫療程，可以減緩失智失能的住院率！」義守大學學士後中醫系教授施純全強調，許多中醫與西醫的結合，如住院聯合會診等，可以讓腦中風、失智的情況減緩，因此呼籲政府將法規放寬、增加研究經費（科技部），讓中醫在醫療體系中參與更多。

黃建榮則說，人才培養從小做起，希望國健署將中醫納入學校醫療指引，從社區、學校更積極推廣中醫。現在花蓮、台北等區域也在推動中醫長照，可以讓台灣在高齡化社會中，老年人口獲得更好的照護。

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