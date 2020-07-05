大屯火山仍有噴發可能 氣象局三色示警燈號年底上路

中研院研究團隊去年揭露大屯火山群周期性地震，類似動物「心跳」現象，證實大屯山是座「活火山」，1萬年內有噴發可能。中央氣象局表示，已規畫完成「火山噴發訊息」，分成三種燈號，綠燈是正常，黃色代表一級警戒，紅色則為二級警戒、可能噴發或已在噴發，預計年底上路。

我國過去對於火山沒有觀測標準或相關警報，中研院團隊去年示警大屯火山群仍有噴發可能，氣象局因而著手規畫一套觀測及警戒系統。中央氣象局地震測報中心主任陳國昌指出，火山噴發訊息將分成三個等級，第一是正常的綠燈，第二若有異常現象，就會召集火山諮詢小組開會，若認為有必要將發布為黃燈的一級警戒。若已經噴發或有噴發可能，就會升級為紅燈的二級警戒。

火山活動如何判定？陳國昌說，火山會不會噴發有跡象可循，是能夠預測的，像是地震、火山岩漿活動，或是氣體、地下水中某些稀有元素含量變化，都可以作為火山活動觀測的量值。

陳國昌表示，火山諮詢小組由氣象局長擔任召集人，邀集相當多學者專家及各單位代表參與，並且燈號發布都會經過團體審慎評估，才會做出決定，若彼此有不同意見，也許還要經過投票。

陳國昌說，除了諮詢小組以外，氣象局還跟大屯火山觀測站、地調所組成一個工作觀察小組，每天都會監測大屯火山群活動。不過目前觀測，大屯火山岩漿庫目前沒有任何上升或異常變化活動，但由於大屯火山若噴發將對北部造成相當大的影響，因此才會特別建置示警機制。

「大台北地區火山活動最激烈時期已經過了。」陳國昌說， 差不多40萬年前很長一段時間，火山活動非常激烈，會噴出火山灰以及流出大量熔岩，但已經幾十萬年幾乎沒有活動， 所以大屯火山雖然定義上仍是活火山，但噴發活躍期已經過了。

陳國昌指出，大台北地區總共有三個活山，除了大屯火山以外，七星山、觀音山過去也是活火山，但現在被認定為死火山，岩漿庫都已經退縮到無法觀測的地方，不像大屯火山岩漿庫還在地底30多公里而已。

至於龜山島火山，陳國昌說，氣象局也為此開過多次會議，評估不會有立即危險，因為不會對龜山島火山做任何等級發布。照理說，龜山島也在活動中，但它是位於海底的熔岩流，長年緩慢流出，判定不至於造成傷害。