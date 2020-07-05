快訊

【老闆挺住】把疫外當轉機 「運動生電」綠能健身卡位Q4

地理解答出爐！疫情題多達10分 第5題最難考疾病傳播途徑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大屯火山仍有噴發可能 氣象局三色示警燈號年底上路

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中研院地科所研究員林正洪團隊已證實大屯山是活火山，氣象局今年將推出火山噴發訊息警告。 圖／科技部提供
中研院地科所研究員林正洪團隊已證實大屯山是活火山，氣象局今年將推出火山噴發訊息警告。 圖／科技部提供

中研院研究團隊去年揭露大屯火山群周期性地震，類似動物「心跳」現象，證實大屯山是座「活火山」，1萬年內有噴發可能。中央氣象局表示，已規畫完成「火山噴發訊息」，分成三種燈號，綠燈是正常，黃色代表一級警戒，紅色則為二級警戒、可能噴發或已在噴發，預計年底上路。

我國過去對於火山沒有觀測標準或相關警報，中研院團隊去年示警大屯火山群仍有噴發可能，氣象局因而著手規畫一套觀測及警戒系統。中央氣象局地震測報中心主任陳國昌指出，火山噴發訊息將分成三個等級，第一是正常的綠燈，第二若有異常現象，就會召集火山諮詢小組開會，若認為有必要將發布為黃燈的一級警戒。若已經噴發或有噴發可能，就會升級為紅燈的二級警戒。

火山活動如何判定？陳國昌說，火山會不會噴發有跡象可循，是能夠預測的，像是地震、火山岩漿活動，或是氣體、地下水中某些稀有元素含量變化，都可以作為火山活動觀測的量值。

陳國昌表示，火山諮詢小組由氣象局長擔任召集人，邀集相當多學者專家及各單位代表參與，並且燈號發布都會經過團體審慎評估，才會做出決定，若彼此有不同意見，也許還要經過投票。

陳國昌說，除了諮詢小組以外，氣象局還跟大屯火山觀測站、地調所組成一個工作觀察小組，每天都會監測大屯火山群活動。不過目前觀測，大屯火山岩漿庫目前沒有任何上升或異常變化活動，但由於大屯火山若噴發將對北部造成相當大的影響，因此才會特別建置示警機制。

「大台北地區火山活動最激烈時期已經過了。」陳國昌說， 差不多40萬年前很長一段時間，火山活動非常激烈，會噴出火山灰以及流出大量熔岩，但已經幾十萬年幾乎沒有活動， 所以大屯火山雖然定義上仍是活火山，但噴發活躍期已經過了。

陳國昌指出，大台北地區總共有三個活山，除了大屯火山以外，七星山、觀音山過去也是活火山，但現在被認定為死火山，岩漿庫都已經退縮到無法觀測的地方，不像大屯火山岩漿庫還在地底30多公里而已。

至於龜山島火山，陳國昌說，氣象局也為此開過多次會議，評估不會有立即危險，因為不會對龜山島火山做任何等級發布。照理說，龜山島也在活動中，但它是位於海底的熔岩流，長年緩慢流出，判定不至於造成傷害。

氣象局 龜山島 活火山

延伸閱讀

他拍到「龜山島戴殼」 網友驚：要噴大雨了！

10縣市好熱飆高溫！氣象局提醒慎防熱傷害

午後雷陣雨範圍廣 氣象局提醒這些地區指考考生要注意

冰島3天測得逾3000次輕微地震 火山蠢蠢欲動

相關新聞

台北37.7度！ 7縣市飆高溫慎防熱傷害

台北測站中午12時14分出現37.7度高溫。中央氣象局針對7縣市發布高溫資訊，太平洋高壓影響，今天中午前後台北市為橙色燈...

油價連10漲！ 國內汽柴油再漲0.2元

由於美國原油產量及庫存雙降、沙國7月減少亞洲供油等因素，國際原油持續回升，國內油價已經連十周漲價！中油自明（6）日凌晨零...

鄭明典看長江、日本梅雨 「應變極端天氣作為也應調整」

長江、日本一帶梅雨，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，7月上旬本來就是長江─日本梅雨，最容易發生強降雨的時段。近年來，我們看...

酷航復飛台灣 聯合航空飛台再延至9月10日

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響全球航空業，台灣疫情趨緩，繼阿聯酋航空後，酷航今天起恢復台灣航...

7時28分花蓮規模4.0地震 最大震度宜、花4級

中央氣象局發布第37號顯著有感地震報告，今天上午7時28分，在花蓮縣政府北方27.3公里 ，位於花蓮縣秀林鄉，發生芮氏規...

偏鄉病兒 坎坷求醫…骨肉瘤新家 撐起保護傘

孩子生病了，恨不能以身相代是許多父母的心情，全台每年新增惡性骨肉瘤患者五十名，熬過手術和化療就有機會重新開啟人生。台北榮...

兒童醫療資源南北失衡 800醫師連署請命

後新冠時代國內醫療面臨重整，中南部與台東兒科醫師發起連署，要求中央重視兒童醫療資源欠缺，短短幾天獲八百多名醫師及醫事人員...

台鐵7月起更換道岔 台北板橋萬華站14列車將延誤

為提升軌道安全及旅客乘車穩定舒適度，交通部推動「鐵路行車安全改善六年計畫」，規畫將全台「木枕」型道岔全面更換為更耐用的「...

虎航今首飛澎湖金門 旅客直呼「像免費升級VIP」

台灣虎航今起支援華信航空投入離島航線，每天11班次往返松山馬公，1班次往返松山金門。今天吸引不少航空迷到場搭乘，甚至有旅...

六月逾537人送醫...熱傷害急診量飆 勞檢縮短改善期

今夏天氣酷熱，氣溫屢創新高，據衛福部統計，六月截至廿六日，已有五三七人因熱傷害掛急診，遠超過去年同期的三五七人，光廿六日...

未來一周高溫炎熱！ 吳德榮：午後慎防劇烈天氣

太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，中央氣象局發布高溫資訊，今天中午前後台北市地區、南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出...

A330電腦失效…塔台對話曝光 張國煒喊先禁飛

松山機場上個月發生全球首起，空中巴士Ａ三三○機型在落地過程三套電腦全失效，險些衝出跑道事件，長達四分卅八秒塔台對話昨曝光...

熱門新聞

A330落地驚魂 4分38秒「華航駕駛與塔台對話」全曝光

張國煒喊話應先禁A330飛松機 機師、民航局齊打臉

雨彈來了！八縣市大雨特報 雙北還要防大雷雨

排濕飲食／四神湯、黑豆茶 打造身體除濕機

偏村三倍券不好領 沒商店可消費才頭痛

嘉義凌晨3時13分規模3.4地震 最大震度4級

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。