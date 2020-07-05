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台灣虎航今起飛金門 首航乘客免費好禮拿到手軟

聯合報 / 記者胡瑞玲蔡家蓁／連線即時報導
華信航空租用台灣虎航A320首航飛往金門，金門航空站以噴水柱及舞獅迎賓，並贈送好禮包。記者蔡家蓁／攝影
華信航空租用台灣虎航A320首航飛往金門，金門航空站以噴水柱及舞獅迎賓，並贈送好禮包。記者蔡家蓁／攝影

新冠肺炎疫情趨緩，離島旅遊景氣復甦，華信航空租用台灣虎航A320首航飛往金門，為迎接首航貴客，金門航空站除以噴水柱及舞獅迎賓外，金門縣觀光處長丁健剛、金門航空站主任洪念慈及華信航空金門站經理黃世賢也親自到場接機，並贈送乘客金門特產組合包。台灣虎航主要支援7、8月航班，目前全面開放訂位。

丁健剛表示，新的航空器組入離島航運，不僅讓旅客有更多選擇，金門鄉親來回台灣時也多了一個新方式。針對離島旅遊人潮劇增情況，台灣虎航與華信會支援至8月，金門縣政府也會持續爭取，讓今年都有這樣的資源。

另外，來回台灣金門的航班也會視情況來加班，目前是固定一班每日早上8時10分從松山到金門，未來會視旅客人潮持續加開班次。

金門縣政府表示，為迎接暑假旅遊旺季，除了7月1日開跑的安心旅遊外，縣政府也大力推廣觀光及行銷金門，並推出加碼今好康活動，前來旅遊的民眾只要住宿，即可得到每人1瓶金酒限量防疫酒精及1張兌換抽獎券，最大獎有機會得到1年免費台灣、金門單次無限飛到飽，以及市價5000元的金門高粱酒99罈。

金酒公司也在金門尚義機場入境大廳發送「酷碰券」，民眾可以優惠價購買包含總統、副總統就職紀念酒、金門高粱酒-慈堤落日、5公升罈裝高粱酒如意酒等優質高粱酒。

觀光處表示，國內旅遊熱潮下，金門遊客逐漸回流，預估7月至9月至少有7航次的國際郵輪跳島旅遊，另外，7月1日至8月1日止，旅客持金門機票、身分證、合法旅宿住宿證明，即可至尚義機場裡取金酒自產防疫酒精，團體旅客則由旅行社事先提出申請並置金門酒廠領取，每人限領1瓶、限量6萬瓶。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

華信航空租用台灣虎航A320首航飛往金門，金門航空站以噴水柱及舞獅迎賓，並贈送好禮包。記者蔡家蓁／攝影
華信航空租用台灣虎航A320首航飛往金門，金門航空站以噴水柱及舞獅迎賓，並贈送好禮包。記者蔡家蓁／攝影

華信航空租用台灣虎航A320首航飛往金門，金門航空站以噴水柱及舞獅迎賓，並贈送好禮包。記者蔡家蓁／攝影
華信航空租用台灣虎航A320首航飛往金門，金門航空站以噴水柱及舞獅迎賓，並贈送好禮包。記者蔡家蓁／攝影

華信航空租用台灣虎航A320首航飛往金門，金門航空站以噴水柱及舞獅迎賓，並贈送好禮包。記者蔡家蓁／攝影
華信航空租用台灣虎航A320首航飛往金門，金門航空站以噴水柱及舞獅迎賓，並贈送好禮包。記者蔡家蓁／攝影

金門縣觀光處長丁健剛表示，台灣虎航將支援至8月，未來金門縣也會持續爭取交通資源。記者蔡家蓁／攝影
金門縣觀光處長丁健剛表示，台灣虎航將支援至8月，未來金門縣也會持續爭取交通資源。記者蔡家蓁／攝影

因應暑假旅遊熱潮，台灣虎航7、8月支援金門航線。記者蔡家蓁／攝影
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金門 台灣虎航

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