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中醫入長照 長者五禽戲做一周脫護腰

聯合報 / 記者楊雅棠／即時報導
黃建榮表示，「上醫治未病」，針對中老年人失能的照護，中醫有很好的預防功效。記者楊雅棠／攝影
黃建榮表示，「上醫治未病」，針對中老年人失能的照護，中醫有很好的預防功效。記者楊雅棠／攝影

政府積極推動長照，而中醫也納入長期照護的一環中，在長照據點針對社區長者，提供具中醫特色的預防醫學，以達到延緩失能的成效。台北市中醫師公會理事長黃建榮表示，自去年8月首創中醫長照社區關懷據點，今年6月擴增至六個長照據點，超過2000人次受惠；甚至有長者每天作一分鐘五禽戲的運動，一個禮拜後便腰痛改善，不需使用護腰。

黃建榮表示，「上醫治未病」，針對中老年人失能的照護，中醫有很好的預防功效。在失智初期，中醫可緩腦部退化速度維持認知功能；失智中期可降低精神與行為症狀發作；失智末期則可透過中醫維持基本日常活動減少失能狀態。

有研究指出失智症患者因失能而入住護理之家或接受居家照顧的情況發現，純西醫個案平均失能時間為4.8年，而中西醫合併治療個案則是7.6年。

而中醫提供以人為本的全人照護，不像西醫需要多科、團隊一起出動。尤其居家醫療，是自古就有的事情，例如春秋時的名醫扁鵲周游列國到處行醫，因此中醫師公會也開始推動到各長照據點提供具中醫特色的長照服務。

黃建榮說，許多長照據點的長者都有腰腿痛的問題，甚至常常戴著護腰。中醫提供五禽戲、八段錦等拳術運動，讓長者每天操作一分鐘，經過一個禮拜後便大有改善，不需要護腰。

除了運動，中醫長照還帶領長者一起做茶飲、認識藥膳，和其他長照服務相較，不僅「動手動腳」有更多互動，也有醫療的功效。

黃建榮表示，目前已有六個長照據點申請中醫師到點服務，經過培訓可至各長照據點的中醫師約200人。希望未來能結合在地中醫診所，達到在地老化的目標。

中醫 長照 失智症

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