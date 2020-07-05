情緒壓力拔毛拔到禿 好發青少年不罕見

一名男大生從國中開始就會拔頭髮，嚴重影響外觀被排擠。醫師提醒，拔毛症好發率約為1%，並非罕見的行為問題，應及早尋求專業協助。

台北醫學大學附設醫院精神科主治醫師蔡尚穎表示，拔毛症是以拔除身體毛髮為主的行為疾病，好發於12至14歲以後，女性居多，主要症狀為拔頭髮、眉毛。

依據美國精神醫學會推估，每一年、每100名青少年或成人中約有1至2名患者。以此推算，國高中三個班級中可能就有1人。

蔡尚穎說，拔毛症的成因多是源自於外在的情緒困擾，例如升學、求職或與家庭成員相處緊張所產生的壓力等。有些情緒困擾的患者會藉由咬指甲、摳皮膚緩解壓力；拔毛症患者則透過拔毛舒緩情緒，逐漸演變為無法控制地拔毛，多為隨手可及的區域例如眉毛、前額及兩側頭髮。

若拔毛行為已到自我無法控制、影響外觀且出現社會畏縮、煩躁而影響成就表現時，就需要專業治療介入。

蔡尚穎分享，曾有一名男大生從國中逐漸養成拔頭髮習慣，即使理光頭也會拔除特定部位毛髮，久而久之因為外觀怪異而遭排擠，上高中後凡外出均戴帽子，也會沿著帽緣拔頭髮，嚴重影響人際關係與日常生活。他平常幾乎只和家人來往，即使寒暑假也整天在家玩電腦，鮮少休閒旅遊，考量後續畢業求職，才到醫院求診。

拔毛症是透過學習機轉而來的行為，治療以「行為治療」為主而非仰賴藥物，由醫師仔細評估拔毛的情境與過程，再逐一修飾行為。

蔡尚穎說，上述男大生在未服用任何藥物下，接受近半年的行為治療，成功戒除拔毛症的困擾，結束治療前還感動地表示，「頭髮總算享受到不戴帽子的自由空氣」。

蔡尚穎提醒，若有疑似拔毛症症狀且有動機接受治療者，可以尋求有從事行為治療的專業機構，或醫院精神科拔毛症特約門診等專業資源協助，先透過醫師評估確認是否符合拔毛症，及早接受治療。