台鐵7月起更換道岔 台北板橋萬華站14列車將延誤

為提升軌道安全及旅客乘車穩定舒適度，交通部推動「鐵路行車安全改善六年計畫」，規畫將全台「木枕」型道岔全面更換為更耐用的「PC枕」型道岔，其中板橋站、台北站及萬華站等3站，預計自7月22日起至110年1月22日，依序更換為PC枕型道岔。

台鐵局表示，工程期間預計影響共計14列次，各列車約延誤5分鐘至15分鐘，旅客乘車前可至台鐵官方網站、台鐵e訂通APP查詢列車延誤資訊，或留意車站公告，便於預作安排行程，各車站亦會加強播音告知資訊。

板橋站更新道岔工程期間為109年7月22日起至9月18日止，共計4列次，各列次約延誤5至15分鐘。台北站更新道岔工程期間為109年9月22日起至12月15日止，共計5列次，各列次約延誤5至10分鐘。萬華站更新道岔工程期間為109年12月22日起至110年1月22日止，共計5列次，各列次約延誤5至10分鐘。