虎航今首飛澎湖金門 旅客直呼「像免費升級VIP」

台灣虎航今起支援華信航空投入離島航線，每天11班次往返松山馬公，1班次往返松山金門。今天吸引不少航空迷到場搭乘，甚至有旅客「一日來回」，就為了搶搭台灣虎航班機，更有旅客一登機就大喊「我好想出國哦」。還有旅客今天要搭立榮航空到澎湖參加花火節，意外發現周三回台班次是虎航，直呼「就像免費升級VIP了」。

政府推動「安心旅遊」鼓勵國旅，看好暑假旺季離島旅遊的市場需求，華信航空向同屬華航集團的台灣虎航濕租A320空中巴士客機3架，並於今天起開始，執行華信航空班號部分由松山飛往澎湖及金門航班。

台灣虎航A320首度執飛澎湖航班AE2361，上午7時由松山機場起飛，另一架首航金門AE1263航班則於上午8時10分由松山機場起飛。

台灣虎航董事長陳漢銘、總經理張明瑋及華信航空總經理曹志芬，今天一早抵達松山機場候機室，與搭乘首發航班的旅客開心合影，一同見證歷史性時刻。

一向僅執飛國際航線的台灣虎航，今天首度執行華信航空國內航線的任務，吸引了不少航空迷到現場搭乘，甚至有旅客採一日來回的方式，就只為了要搶搭台灣虎航的班機，過過出國的乾癮。也有旅客一登機，就大呼「我好想出國哦！」

楊姓旅客說，她為了參加花火節開幕，臨時買機票，沒想到仍有1200多元的特價機票，她認為可以這麼便宜，和她搭到的班次去程立榮是A321機型，回程華信是台灣虎航的A320機型有關，各可以載運184人。因為大飛機可以載更多人，所以機位剩很多，她今天上午查今天下午之後的班次仍有空位，且是特價機票的價格。

楊姓旅客說，因為她以前很常搭台灣虎航去日本，座位比其他廉航舒適，訂機票的時候還不知道會有台虎執飛，看到新聞得知後，一查周三的回程班次是台虎，直呼幸運，「很期待，就像免費升級VIP了」。

為慶祝華信航空與台灣虎航首度攜手合作，所有搭乘首班航班的旅客，皆可獲得精心設計的限定首航明信片1份。金門機場及澎湖機場也特別舉辦灑水儀式，迎接台灣虎航A320班機，金門縣政府與澎湖縣政府也致贈首航班機每名旅客一份在地特色伴手禮，並在入境大廳歡迎第一批搭乘台灣虎航A320首班的旅客。