快訊

蔡政府的無動於衷 催生台灣最美風景

聽新聞
test
0:00 / 0:00

未來一周高溫炎熱！ 吳德榮：午後慎防劇烈天氣

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，中央氣象局發布高溫資訊，今天中午前後台北市地區、南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。花蓮縣縱谷、新北市地區為黃色燈號。圖／取自氣象局網站
太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，中央氣象局發布高溫資訊，今天中午前後台北市地區、南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。花蓮縣縱谷、新北市地區為黃色燈號。圖／取自氣象局網站

太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，中央氣象局發布高溫資訊，今天中午前後台北市地區、南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。花蓮縣縱谷、新北市地區為黃色燈號。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天西南風水氣減少，穩定度略提升；上午西南部偶有零星少量降雨的機率；午後對流發展，大部分在山區，部分鄰近平地受影響，仍要注意較大雨勢。

今天各地區最高溫大約在36度，地理環境較特殊的地點，仍有升至37、38度左右的機率，天氣晴朗、白天炎熱，要注意防曬、防中暑。北部24至37度、中部24至37度、南部25至36度、東部24至37度。

他說，明天至周四台灣位處低層大氣的太平洋高壓邊緣，盛行偏暖濕的南風及西南風；中層大氣則有太平洋高壓脊向西延伸至台灣。因中層太平洋高壓脊的沉降增溫，加上低層暖空氣，故天氣晴朗、白天炎熱，要注意防曬、防中暑。

但其沉降氣流不夠強，大氣不穩定；清晨上午間迎風面有局部短暫降雨，午後對流旺盛，有局部陣雨及雷雨，應慎防劇烈天氣及其伴隨的雷擊、強風及瞬間強降雨。

周五、周六西南風水氣減少，穩定度略提升；午後山區有局部陣雨或雷雨，部分鄰近平地受影響。各地天氣晴朗、白天炎熱。

高溫

延伸閱讀

午後注意較大雨勢 吳德榮：周末天氣炎熱

午後對流擴及平地 吳德榮：注意小範圍雷擊及瞬間大雨

中南部局部間歇性陣雨 吳德榮：午後各地對流旺盛

雨彈來襲！吳德榮：今起三天午後對流旺盛慎防劇烈天氣

相關新聞

偏鄉病兒 坎坷求醫…骨肉瘤新家 撐起保護傘

孩子生病了，恨不能以身相代是許多父母的心情，全台每年新增惡性骨肉瘤患者五十名，熬過手術和化療就有機會重新開啟人生。台北榮...

兒童醫療資源南北失衡 800醫師連署請命

後新冠時代國內醫療面臨重整，中南部與台東兒科醫師發起連署，要求中央重視兒童醫療資源欠缺，短短幾天獲八百多名醫師及醫事人員...

六月逾537人送醫...熱傷害急診量飆 勞檢縮短改善期

今夏天氣酷熱，氣溫屢創新高，據衛福部統計，六月截至廿六日，已有五三七人因熱傷害掛急診，遠超過去年同期的三五七人，光廿六日...

未來一周高溫炎熱！ 吳德榮：午後慎防劇烈天氣

太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，中央氣象局發布高溫資訊，今天中午前後台北市地區、南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出...

A330電腦失效…塔台對話曝光 張國煒喊先禁飛

松山機場上個月發生全球首起，空中巴士Ａ三三○機型在落地過程三套電腦全失效，險些衝出跑道事件，長達四分卅八秒塔台對話昨曝光...

A330落地驚魂／滿載就死定？理論沒錯 變因很多

空中巴士Ａ三三○驚傳落地降落時電腦全失效事件，引起航空界高度關注，星宇航空董事長張國煒在臉書上提到，若該機乘客滿載的話，...

自我調理／中醫4大排濕法 做對才有效

排濕除了依靠外力調理，改善生活習慣更是重要。中醫師吳正一舉例，熬夜容易造成新陳代謝變慢，身體的排毒效果也會跟著變差，進而...

認識體濕／頭重腳輕、倦怠乏力 小心濕氣纏上你

「你的體質，濕氣很重喔！」尋求中醫調整體質，常會聽到這句話。天氣悶熱、潮濕，就中醫來看，夏天是身體最容易產生濕氣的季節。...

嘉義凌晨3時13分規模3.4地震 最大震度4級

根據中央氣象局最新資訊，5日3時13分發生芮氏規模3.4地震，地震深度7.9公里，震央位於嘉義市政府東方3.2公里（位於...

骨肉瘤 常錯認生長痛延誤就醫

罹患癌症，往往需要頻繁就醫接受治療，全民健保雖提供基本的醫療給付，但對經濟困難、住家偏遠的患者而言，就醫的交通住宿、生活...

兒童醫療資源失衡 衛福部：提高醫師誘因、藥品集中採購

兒童醫療資源南北失衡，加上少子化效應，兒童藥品、醫材使用量少，不僅健保難給付，也常被醫院視為虧本生意，用藥取得不易。衛福...

6歲罕病童 奔波打針續命

單親媽媽林小姐在前一陣子新冠肺炎疫情嚴峻之際，因收入大減，籌不出罹患罕病兒子的呼吸器租金，急得像熱鍋上螞蟻，「就怕孩子一...

熱門新聞

A330落地驚魂 張國煒：未搞清楚狀況前應禁飛松機

曝朋友「馬祖跑外送」半個月賺七萬多 朱學恒：考慮換工作

A330落地驚魂 4分38秒「華航駕駛與塔台對話」全曝光

張國煒喊話應先禁A330飛松機 機師、民航局齊打臉

雨彈來了！八縣市大雨特報 雙北還要防大雷雨

百萬年薪也不想留！他揭公務員悲歌：操到罹重症

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。