未來一周高溫炎熱！ 吳德榮：午後慎防劇烈天氣

太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，中央氣象局發布高溫資訊，今天中午前後台北市地區、南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。花蓮縣縱谷、新北市地區為黃色燈號。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天西南風水氣減少，穩定度略提升；上午西南部偶有零星少量降雨的機率；午後對流發展，大部分在山區，部分鄰近平地受影響，仍要注意較大雨勢。

今天各地區最高溫大約在36度，地理環境較特殊的地點，仍有升至37、38度左右的機率，天氣晴朗、白天炎熱，要注意防曬、防中暑。北部24至37度、中部24至37度、南部25至36度、東部24至37度。

他說，明天至周四台灣位處低層大氣的太平洋高壓邊緣，盛行偏暖濕的南風及西南風；中層大氣則有太平洋高壓脊向西延伸至台灣。因中層太平洋高壓脊的沉降增溫，加上低層暖空氣，故天氣晴朗、白天炎熱，要注意防曬、防中暑。

但其沉降氣流不夠強，大氣不穩定；清晨上午間迎風面有局部短暫降雨，午後對流旺盛，有局部陣雨及雷雨，應慎防劇烈天氣及其伴隨的雷擊、強風及瞬間強降雨。

周五、周六西南風水氣減少，穩定度略提升；午後山區有局部陣雨或雷雨，部分鄰近平地受影響。各地天氣晴朗、白天炎熱。