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骨肉瘤 常錯認生長痛延誤就醫

聯合報 / 記者羅真／台北報導
中華民國骨肉癌關懷協會新家昨天開幕，醫師指出，照顧病友也要一同照顧家人，才是真正的療癒。圖／中華民國骨肉癌關懷協會提供
中華民國骨肉癌關懷協會新家昨天開幕，醫師指出，照顧病友也要一同照顧家人，才是真正的療癒。圖／中華民國骨肉癌關懷協會提供

罹患癌症，往往需要頻繁就醫接受治療，全民健保雖提供基本的醫療給付，但對經濟困難、住家偏遠的患者而言，就醫的交通住宿、生活照顧等均是沉重負擔。骨肉癌關懷協會之家不只提供患者求醫居住的地方，也設有廚房，爸媽可以自己下廚，讓孩子吃到家裡的味道。

中華民國骨肉癌關懷協會理事長吳博貴說，骨肉瘤孩子要住院接受化療，需等前一位病人出院。他們接到醫院通知時，往往馬上就要辦理入院，經常使居住較遠的家庭措手不及。

不只如此，病友術後兩年內每三個月要進行一次大檢查，術後二到五年每六個月要進行一次大檢查，術後五年每十二個月要進行一次大檢查。所謂大檢查就是多項檢查，病人可能需要到院六、七次才得以完成。對部分病家而言，每一次北上求醫都是負擔。

吳博貴說，病童北上求醫有時需要找住宿之處，且經常只能外食，病童的爸媽每到中午或傍晚就會消失一段時間，查房看不到人，就是他們去了石牌夜市買午餐或晚餐。「有沒有可能成立像麥當勞叔叔之家那樣的據點，方便病童與家人可以提早一兩天到台北等候？」

基於這樣的關懷，協會除提供住宿，空間設計溫馨，有大書櫃與大客廳可讓病童放鬆或遊戲，還有廚房讓照顧者煮食。昨天剛開幕，今天就有兩名家長約好赴市場買菜到這裡，一同為孩子準備營養的食物。

吳博貴說，骨肉瘤多源於個體基因突變，無法透過篩檢發現，好發十歲左右的孩子，此時孩子正快速發育抽高，往往會將骨肉瘤症狀錯認成生長痛，不慎延誤就醫。

區別生長痛或骨肉瘤疼痛是重要關鍵。生長痛位置不固定，骨肉瘤則是定點疼痛，尤其常於膝、髖或肩關節附近發生。另外，生長痛可在運動時減輕，但骨肉瘤疼痛則會在運動時增加，若察覺症狀有異，應盡速赴骨科評估。

患者 癌症 麥當勞

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