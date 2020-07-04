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不忍偏鄉癌童頻繁揹行李北上求醫 骨肉癌關懷新家成立

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導
骨肉瘤關懷協會於石牌的據點開幕，未來可供病友有舒適且距離榮民總醫院近的處所，也讓病友就醫生活更方便。記者曾原信／攝影
骨肉瘤關懷協會於石牌的據點開幕，未來可供病友有舒適且距離榮民總醫院近的處所，也讓病友就醫生活更方便。記者曾原信／攝影

孩子生病了，恨不能以身相代是許多父母的心情，全台每年新增惡性骨肉瘤患者五十名，熬過手術和化療就有機會重新開啟人生。台北榮總是亞洲治療骨肉瘤重鎮，收治全台近六成患者，為了讓全台遠道求醫的小患者和爸媽有一個暫時喘息的空間，在醫師許願、社會集資下，骨肉癌關懷協會的新家昨天成立。

骨肉癌關懷協會之家理事長、台北榮總骨骼肌肉腫瘤研究中心主任吳博貴指出，骨肉瘤雖然是被稱為「兒童骨癌」的惡疾，但及早治療五年存活率超過九成。位於台北榮總附近的骨肉癌關懷協會之家，和「麥當勞叔叔之家」一樣，但專門提供遠道求醫的骨肉瘤病友及照顧者一個出門在外的家。

在台北榮總治療的小患者來自台灣各地，需要頻繁舟車勞頓跨縣市就醫檢查、化療、手術。吳博貴說，台北榮總曾收治一名僅十歲的小病人，他和阿嬤住在南投偏鄉，安排好了住院時間，隔天開刀，但預定住院這天，直至深夜，他都沒有出現。

隔天一大早，阿嬤和孩子趕在手術時間前到了，他們從南投風塵僕僕北上、帶來的大包小包行李散在身邊。吳博貴說，偏鄉孩童求醫之路實在困難又遙遠，骨肉癌關懷協會積極為孩子解決困境，過去曾在在紅樹林設有一處一間房間的據點，但距離台北榮總還是太遠。

於是找尋台北榮總附近的地點，在北榮後門發現有房子出租，空間也夠大，但去電仲介詢問時，仲介卻說：「房租太貴，你們租不起。」正當大家失望時，沒想到房東周先生得知租屋用途，慷慨將兩層樓的房舍以低於半價的價格租出再打折，希望幫助骨肉瘤孩子。

台北榮總院長張德明昨天指出，病友遠道求醫不易，希望能在骨肉癌關懷協會的新家休憩再出發。骨肉癌關懷協會由台北榮總副院長陳威明一手創建，他指出，健保讓父母不用擔心孩子的醫藥費，但就醫還需要更多生活照顧，希望透過關懷之家補足。雲門舞集創辦人林懷民昨天也受邀前往，欣見孩子有一個療癒空間。 

本身患有骨肉瘤的圖文作家「 阿布」以過來人身分表示，她雖住在交通方便的高雄，但因為生病，出門變得緩慢且不便，她也曾在病房聽病友說，北上治療花了家裡大筆費用，捨不得搭高鐵，只能搭客運從白天坐到黑夜。拿著大包小包行李，不斷轉車。大家為的都是爭取到高一點活下去的機率。

昨天藝人寶媽和曾寶儀也到場，曾寶儀更是開幕儀式主持人，原來曾家在香港有位親人罹患骨肉瘤，多方打聽發現台北榮總是治療骨肉瘤經驗豐富，於是來到台灣治療，在台北榮總整整住院一個月，如今恢復良好。曾寶儀和寶媽於是成為骨肉癌關懷協會最有力的志工，也經常參與活動，為孩子打氣。     

 另外，骨肉癌關懷協會之家由葡眾企業股份有限公司及曾張月董事長、曾美菁總經理每年共同捐助房租250萬元，東南旅行社總經理李清松等許多社會善心人士捐贈600萬元的裝潢費用，骨肉癌關懷協會表達誠摯感謝。   

台北榮總「骨骼肌肉腫瘤治療暨研究中心」是台灣治療及研究骨骼系統腫瘤最重要的中心，骨肉癌關懷協會之家由榮總病友家屬，陳木義先生與葉玉姬女士於 2006年4月所創立，陳威明是第一與第二屆理事長，2017年由吳博貴接任第三屆理事長迄今。協會成立初衷，有感於罹患骨骼肌肉腫瘤的病人需長期照顧與復健，除醫院的醫療照護之外，在身、心、靈方面更需要特殊關懷，透過團體力量及資源整合，協助病人與家屬度過難關。

作家陳文茜將新書「終於，還是愛了」新書版稅全部捐給骨肉瘤協會。</p><!--10--><p> </p><p> 圖／台北榮總提供
作家陳文茜將新書「終於，還是愛了」新書版稅全部捐給骨肉瘤協會。

圖／台北榮總提供

骨肉癌關懷協會於石牌的據點開幕，未來可供病友有舒適且距離榮民總醫院近的處所，該據點房東（中）也出席，房東特地調降房租，才讓協會得以承租。記者曾原信／攝影
骨肉癌關懷協會於石牌的據點開幕，未來可供病友有舒適且距離榮民總醫院近的處所，該據點房東（中）也出席，房東特地調降房租，才讓協會得以承租。記者曾原信／攝影
骨肉癌關懷協會於石牌的據點開幕，未來可供病友有舒適且距離榮民總醫院近的處所，協會理事長吳博貴（左一）雲門舞集創辦人林懷民（中）以及榮總副院長陳威明（右一）剪綵。記者曾原信／攝影
骨肉癌關懷協會於石牌的據點開幕，未來可供病友有舒適且距離榮民總醫院近的處所，協會理事長吳博貴（左一）雲門舞集創辦人林懷民（中）以及榮總副院長陳威明（右一）剪綵。記者曾原信／攝影
作家陳文茜將新書「終於，還是愛了」新書版稅全部捐給骨肉瘤協會。</p><!--13--><p> </p><p> 圖／台北榮總提供
作家陳文茜將新書「終於，還是愛了」新書版稅全部捐給骨肉瘤協會。

圖／台北榮總提供

骨肉癌關懷協會於石牌的據點開幕，未來可供病友有舒適且距離榮民總醫院近的處所，中華民國骨肉癌關懷協會創始人陳木義發言。記者曾原信／攝影
骨肉癌關懷協會於石牌的據點開幕，未來可供病友有舒適且距離榮民總醫院近的處所，中華民國骨肉癌關懷協會創始人陳木義發言。記者曾原信／攝影
骨肉癌關懷協會於石牌的據點開幕，未來可供病友有舒適且距離榮民總醫院近的處所，骨肉瘤關懷協會理事長吳博貴（左）與雲門舞集創辦人林懷民（右）合影。記者曾原信／攝影
骨肉癌關懷協會於石牌的據點開幕，未來可供病友有舒適且距離榮民總醫院近的處所，骨肉瘤關懷協會理事長吳博貴（左）與雲門舞集創辦人林懷民（右）合影。記者曾原信／攝影
中華民國骨肉癌關懷協會新家昨天開幕，台北榮總院長張德明前來致詞。圖／台北榮總提供
中華民國骨肉癌關懷協會新家昨天開幕，台北榮總院長張德明前來致詞。圖／台北榮總提供
骨肉癌關懷協會於石牌的據點開幕，未來可供病友有舒適且距離榮民總醫院近的處所，榮總副院長陳威明（左）以及雲門舞集創辦人林懷民（右）為設施揭牌。記者曾原信／攝影
骨肉癌關懷協會於石牌的據點開幕，未來可供病友有舒適且距離榮民總醫院近的處所，榮總副院長陳威明（左）以及雲門舞集創辦人林懷民（右）為設施揭牌。記者曾原信／攝影
骨肉癌關懷協會於石牌的據點開幕，未來可供病友有舒適且距離榮民總醫院近的處所，協會理事長吳博貴（左）以及藝人寶媽（右）合影。記者曾原信／攝影
骨肉癌關懷協會於石牌的據點開幕，未來可供病友有舒適且距離榮民總醫院近的處所，協會理事長吳博貴（左）以及藝人寶媽（右）合影。記者曾原信／攝影
骨肉癌關懷協會於石牌的據點開幕，未來可供病友有舒適且距離榮民總醫院近的處所，雲門舞集創辦人林懷民致詞。</p><!--16--><p> </p><p> 記者曾原信／攝影
骨肉癌關懷協會於石牌的據點開幕，未來可供病友有舒適且距離榮民總醫院近的處所，雲門舞集創辦人林懷民致詞。

記者曾原信／攝影

骨肉癌關懷協會於石牌的據點開幕，未來可供病友有舒適且距離榮民總醫院近的處所，藝人寶媽致詞。</p><!--19--><p> </p><p> 記者曾原信／攝影
骨肉癌關懷協會於石牌的據點開幕，未來可供病友有舒適且距離榮民總醫院近的處所，藝人寶媽致詞。

記者曾原信／攝影

中華民國骨肉癌關懷協會新家昨天開幕，集結眾人 善心為病友服務。</p><!--22--><p> </p><p> 圖／台北榮總提供
中華民國骨肉癌關懷協會新家昨天開幕，集結眾人 善心為病友服務。

圖／台北榮總提供

作家陳文茜將新書「終於，還是愛了」新書版稅全部捐給骨肉癌協會。台北榮總副院長陳威明、圖文作家阿布及雲門創辦人林懷民今天在骨肉瘤之家開幕時，一同感謝陳文茜。記者曾原信/攝影
作家陳文茜將新書「終於，還是愛了」新書版稅全部捐給骨肉癌協會。台北榮總副院長陳威明、圖文作家阿布及雲門創辦人林懷民今天在骨肉瘤之家開幕時，一同感謝陳文茜。記者曾原信/攝影

榮總 患者 腫瘤

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