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恙蟲病死亡率 可達60%

聯合報 / 記者羅紹平尤聰光／台東縣報導
夏天外出踏青宜穿著長袖上衣及長褲，防遭恙蟲（如圖）叮咬。圖／台東縣衛生局提供
夏天外出踏青宜穿著長袖上衣及長褲，防遭恙蟲（如圖）叮咬。圖／台東縣衛生局提供

台東縣衛生局指出，夏季天氣炎熱，民眾喜穿短袖短褲，讓感染恙蟲病例增加，因恙蟲病死亡率可達60%，比新冠肺炎致死率高出許多，衛政單位呼籲民眾夏季出遊應穿長袖長褲，慎防恙蟲叮咬。

衛福部疾管署統計資料顯示，今年全國恙蟲病截至7月3日止共134案，台東縣有30案，比率22.38%全國第一高，其次為花蓮縣27案、澎湖縣19案。

中央流行疫情中心指揮官陳時中曾在記者會上指出，全球新冠肺炎整體死亡率趨向6%，許多歐美國家更逾10%，在台灣的死亡率為1.32%。

縣衛生局指出，遭恙蟲叮咬，被叮咬處會有黑色結痂狀俗稱焦痂，是重要的判斷依據。若感染上恙蟲病後，約6至21天會出現頭痛、發燒、惡寒、結膜充血，並引起肺炎及肝功能異常等併發症，若未及時就醫，死亡率達60%。

衛政單位呼籲民眾夏季出遊應穿長袖長褲 慎防恙蟲叮咬

縣衛生局說，恙蟎主要在草叢區域活動，台東多山區及農田正適合恙蟎繁殖，呼籲民眾前往山區、郊外、農園等踏青或工作，應穿著淺色長袖長褲，使用衛福部核可防蚊蟲藥劑，回家後馬上沐浴更衣，預防遭恙蟎叮咬染病。

縣衛生局提醒民眾若曾去過山區、菜園、草地等高風險地區，返家後3周內出現發燒、頭痛、紅疹等症狀，應立即就醫並跟醫生說明活動史。恙蟲病相關資訊可上疾管署網頁查詢，或免費防疫專線1922洽詢。

衛生局 恙蟲 新冠肺炎 衛福部 陳時中

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