紙風車浴火重生11日台中演出 口罩國家隊相助

新冠肺炎影響，藝文產業營運艱困，紙風車劇團倉庫6月遭遇祝融之災，立委黃國書邀約7家國家口罩隊企業贊助，11日在台中市帝國糖廠前草地粉墨登場，是災後首場戶外大型演出。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響下，藝文產業營運艱困，其中，紙風車劇團6月又遭遇祝融之災，許多道具付之一炬。

今天上午在台中帝國糖廠召開記者會，黃國書打扮為「村長」與台中市議員何敏誠、邱素貞、鄭功進、江肇國、黃守達，以及贊助企業等單位出席，號召大家一起看戲，也為紙風車劇團集氣，一起響應樂活防疫新生活。

紙風車劇團團長任建誠說，疫情趨緩，苦撐的紙風車劇團卻因大火重創，20年來累積的燈光、道具與音響器材全燒光，火災發生後他接到黃國書電話，感動得難以言喻，劇團緊急製作道具與布景，在中小企業贊助下，劇團決定在台中市舉辦失火後第一場戶外大型演出。

黃國書表示，疫情後紙風車劇團在台中的首場大型戶外公演，演出的贊助單位是防疫期間貢獻很大的「口罩國家隊」高明精機、台灣引興等企業，大力支持紙風車劇團，讓他非常感動，台中不只有「口罩國家隊」，更是「藝文國家隊」。

紙風車劇團在黃國書的邀請下，災後首場大型戶外演出將於11日晚間7時，在台中帝國糖廠前大草地登場，演出親子共賞的劇碼「武松打虎」。