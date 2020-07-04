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雨彈來襲！八縣市大雨特報 雙北還要防大雷雨

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雨彈來了！八縣市大雨特報 雙北還要防大雷雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
氣象局表示，受午後對流雲系發展旺盛，對八縣市發布大雨特報。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
氣象局表示，受午後對流雲系發展旺盛，對八縣市發布大雨特報。聯合報系資料照／記者侯永全攝影

中央氣象局稍早對八縣市發布大雨特報。氣象局說，受午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天新北市、南投地區及桃園、新竹、宜蘭、花蓮、屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

另也針對「台北市、新北市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分止。請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，以及低能見度。路面濕滑，步行與開車請注意安全。冰雹影響人車安全。

警戒範圍

台北市：文山區、南港區

新北市：新店區、深坑區、石碇區

【中央社／台北4日電】

受到午後對流雲系發展旺盛影響，中央氣象局下午針對基隆市等8縣市發出大雨特報，提醒民眾要注意瞬間大雨。

中央氣象局下午4時10分發出大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天新北市、南投地區及桃園、新竹、宜蘭、花蓮、屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

大雨特報地區為基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、南投縣、屏東縣、宜蘭縣及花連縣。

大雨特報。圖／氣象局提供
大雨特報。圖／氣象局提供

氣象局 冰雹

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