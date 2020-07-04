張國煒喊話應先禁A330飛松機 機師、民航局齊打臉

日前松山機場發生全球首起、空中巴士A330落地減速過程中三套電腦全失效，引發關注。對此，星宇航空董事長張國煒在臉書留言表示，因為松機跑道太短，沒有多餘跑道可以應變，「還沒搞清楚前，應該先禁飛松山。」對此，民航局發出五點聲明，前機師也駁斥這項說法。

星宇航空公關長聶國維上午說，張國煒身為機長，有感而發，基於一片善意提醒大家去注意，因此才在網路上跟好友回覆，也不是公開發言，「代表對這件事的關切」。希望在真實原因調查出來前，看是否能夠暫緩A330降落松機，畢竟松機的跑道比較短。

針對松山機場是否應暫停空中巴士A330機型起降，民航局最新五點聲明：

一、飛機落地所需的跑道長度，與飛機落地前的重量、跑道乾濕、風速、天氣能見度都有關，重量包括載客數、行李、貨運及剩餘油料等。 二、松山機場跑道長度約8500英呎，A330飛機即使滿載，亦可順利降落。 三、航機降落時，若遇雷雨、大側風、大雨造成的跑道積水或能見度不佳等不良天氣條件，即使計算出航機載重的跑道長度符合，駕駛員亦應考量操作安全裕度，決定是否轉降備用機場。相關要求，駕駛員訓練過程均反覆操作。 四、飛機均裝置有手動煞車系統，電腦系統自動剎車及反推力器是協助駕駛員能更縮減煞車距離。 五、民航局發出的飛安公告中，已要求航空公司在A330機型航機派遣前，如目的地機場預報為雨天濕滑跑道，應考量前項不預期狀況影響航機落地性能的因應措施；駕駛員於在空時，對雨天濕滑跑道進場前的落地性能計算，應將遭遇前項狀況及使用人工剎車所需停機的距離列入，如有落地距離不足疑慮，應考慮轉降其他備用機場。換句話說，民航局發佈的飛安公告，已經要求機師評估降落相關條件，降低風險。

民航局表示，國籍航空A330機型班機於松山機場落地時，發生三套飛控主電腦系統全數失效事件，詳細原因，仍在調查中，希望各界均能以最嚴謹的態度看待飛航安全。

前機師于皓瑋直言，「松機比桃機更適合飛A330」，因為松機是國內同時擁有有雙重設備標準的機場，符合FAA美國聯邦航空管理局和ICAO國際民航組織規範。以降落來說，在松機可以看到剩餘跑道長度（FAA所規範），桃機就無法。

于皓瑋說，A330屬於廣體客機，是否適合降落要看跑道長度、寬度跟硬度，飛機落地下去都會有撞擊力，A330飛了那麼久都被允許，不能因為這次發生三套系統接故障就被否定。

6月14日華航CI202浦東飛松機班機，飛機註冊編號B-18302，機上80餘人。在雨天濕滑跑道降落階段，主輪已觸地、反推力準備啟用過程中，駕駛員發現飛控主電腦三套系統、發動機反推力系統、自動剎車系統及減速板均失效，導致飛機減速異常，隨即以人工剎車進行減速，最後停在距離跑道末端僅9.1公尺距離。

民航局遂於近日發布飛安公告，提醒有相同機型國籍航空公司注意，尤其是降落地點與松機跑道長度類似，更要提前計畫跟預防，包括對雨天濕滑跑道進場前落地性能計算、使用人工煞車所需停機的距離等；如有落地距離不足疑慮時，應考慮轉降其他備用機場。目前華航有23架、長榮則有九架A330飛機。