新東陽魚鬆被港驗出汞超標 食藥署：我國未有此規定

香港食環署針對市售鬆產品做檢驗，新東陽進口到香港的魚鬆產品含汞量為0.81ppm，超過香港標準值0.5ppm，衛福部食藥署表示，我國是針對原物料做檢驗，以魚鬆產品的原料「魚肉」為例，甲基汞限量標準為每公斤1毫克，未針對水產品後製成的產品訂出甲基汞限量標準，該產品以台灣的標準，並未超標，但由於此事件的發生，我國也將檢視法規是否要調整，以配合國際。

食藥署食品組科長廖慧琳表示，針對水產品製品，台灣一直都是採取對原料做檢驗，依照我國的標準，魚類的甲基汞含量不得超過每公斤1毫克，而甲基汞會隨著食物的加工製造，而逐漸變少，不可能會因加工而超過。

香港這次主要是針對魚鬆產品做檢測，而標準為0.5ppm，由於我國並沒有針對魚鬆產品訂定甲基汞的限量標準，因此該產品依照台灣的規定，並未違法。

廖慧琳表示，不過，也將會因應這次的事件，檢視台灣的法規是否要做調整，以配合其他國家的規範，幫助我國產品對外銷售。