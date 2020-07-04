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新東陽魚鬆汞超標香港下架 食藥署急驗魚肉原料

中央社 / 台北4日電

新東陽魚鬆在香港被驗出重金屬汞超標，食藥署今天表示，目前仍在確認違規產品是否在台販售，另因港台檢驗標準、標的均不同，將依國內規定對製作魚鬆的魚肉原料進行抽驗

台灣新東陽公司製造的魚鬆產品，在香港被驗出重金屬汞含量達0.81ppm，超過香港標準0.5ppm。

衛生福利部食品藥物管理署食品組科長廖慧琳今天下午接受記者電話聯訪時表示，根據了解，香港是針對魚類產品訂定總汞標準0.5ppm；台灣則是對魚類產品的原料進行源頭管理，針對危害性較高甲基汞訂定標準1ppm，檢驗標準、標的均不同。

廖慧琳說，外銷產品經常面臨進口、外銷國檢驗標準不同的問題，按規定，外銷產品必須同時符合台灣、外銷國的法規。

然而，這款魚鬆在台有無販售、是否符合標準，是台灣民眾關心重點。她表示，新東陽在台灣確實有販售魚鬆，但由於港台的魚鬆包裝不同，將進一步和新東陽公司確認內容物是否相同，並抽驗原料魚肉是否符合標準。

廖慧琳指出，若後續發現產品有不符國內法規疑慮，會依「食安法」第41條要求暫停作業；如果真的不符規定，會依照同法第48條要求限期改善，屆期未改將開罰新台幣3萬到300萬元。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，汞是一種有毒的重金屬，會以元素汞、有機汞、無機汞等3種形式存在，日光燈管中的水銀就含元素汞，若燈管破裂、水銀流出，要避免吸入暴露；無機汞大多存在來路不明的草藥中；有機汞則存在深海大魚體內。

顏宗海指出，深海大型魚類如旗魚、鮪魚、鯊魚、鯨魚等，位處海洋食物鏈頂端，壽命很長，隨環境汙染，這些大魚的體內也容易有有機汞殘留，並隨時間逐漸累積，其中又以甲基汞毒性較強。

顏宗海說，甲基汞具有神經毒性，對肚子裡的胎兒以及幼兒影響最大，恐危害智力發展，即便是成人在長期暴露下神經功能也會受影響，造成記憶力衰退、動作協調不良等問題，甚至增加不孕、腎功能不良、心血管疾病等風險，必須要花上一段時間才會經腎臟代謝，從尿液排出體外，民眾若擔心吃進過多的汞，不妨多吃新鮮蔬果、多喝水，都能加速毒物代謝。

香港 抽驗

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