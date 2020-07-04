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A330落地驚魂 4分38秒「華航駕駛與塔台對話」全曝光

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A330落地驚魂 4分38秒「華航駕駛與塔台對話」全曝光

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今年6月14日華航CI202浦東飛松機編號B-18302空中巴士A330飛機落地發生故障，駕駛自動駕駛系統煞不住，改手動後於煞住，煞住時已在松機跑道末端，機上80多人平安。圖為B-18302去年降落松山機場畫面。本報資料照片
今年6月14日華航CI202浦東飛松機編號B-18302空中巴士A330飛機落地發生故障，駕駛自動駕駛系統煞不住，改手動後於煞住，煞住時已在松機跑道末端，機上80多人平安。圖為B-18302去年降落松山機場畫面。本報資料照片

影片來源／hungATC , 天梯拍機隊

本報昨獨家報導日前松山機場發生全球首起、空中巴士A330落地減速過程中三套電腦全失效，引發關注，駕駛員落地跟松機塔台的對話也曝光。

hungATC , 天梯拍機隊昨天於YouTube PO出駕駛員與塔台的對話。以下為中文翻譯英文塔台對話（駕駛員A、塔台人員B）

A：松山塔台下午好，華航202重型（降落）10跑道

B：下午好，中華202重型，松山塔台，跑道10，風向240，風速7級，修正海壓1012，能見度2500公尺

A：ILS進場跑道10，修正海壓1012，中華202

B：中華202，跑道10，風向260度，風速9級，可以降落

A：可以降落中華202

B：中華202，降落後Eaho滑出

A：中華202停在跑道，我需要拖車

B：中華202收到，你需要拖車嗎？

A：我需要拖車，我停在跑道上

B：中華202收到。中華202停在跑道上，我需要拖車

A：我們無法自行離開跑道。

英文對話結束，以下為中文對話

B：中華202，教官，請問你可以從左邊的迴轉坪轉嗎

A：沒有辦法，我覺得這樣有點困難

B：好的，我們通知航務組

中華202，教官，現在需要請你在跑道上就直接先關引擎，這樣航務組的車輛才能靠近巡視

A：好的，先等我們一下，請問車子來了嗎，塔台，中華202，請問車子來了嗎

B：車子現在在跑道上，在你們的後方

A：等我們一下，我們先關引擎

B：抄收，你們引擎關車之後呼叫，謝謝

A：引擎關閉後會跟你呼叫，中華202，已經關車

B：拖車要架上航機時會跟你通知，可以再跟我們描述一次剛剛跑道跑道末端後為何不能脫離跑道嗎

A：我們現在剛好機頭在跑道邊線，因為地面又很濕滑，為安全理由，我覺得由拖車拖比較適合

B：抄收，知道了解

A：因為剛剛可能地面上有尾風，還有機務有狀況，它在落地之後有點狀況。現在要抱歉了，造成你們困擾，就麻煩用拖車拖過去

B：好的收到，位子在比較靠跑道末端的位置，沒有辦法自行安全的脫離

A：因為很勉強，這邊地面很濕滑

B：抄收。 中華202，教官。教官，那個拖車現在已經掛上，我們許可它們開始拖行，你們走Eaho到五號GATE

A：痾，走Eaho到五號GATE， 中華202

B：教官那個拖車現在已經掛上，我們許可他們拖行，你們走Eaho到五號位

A：走Eaho到五號GATE，中華202。塔台這是中華202

B：教官請說

A：剛重新檢查，就是在落地的時候reverse（反推）沒有作用，那回去我們會再研究一下，剛剛還有爆面的狀況，你可以報一下我們剛剛落地天氣資料和能見度嗎

B：你們落地的時候因為是上一個報，我們查了之後跟教官報告，您稍等一下

A：好的謝謝

B：中華202教官塔台

A：好的請說

B：教官你剛剛落地的時候是PAPA報，能見度是2500公尺，雲幕高是1600公尺，當時的風是260 7浬

A：2500公尺的能見度，雲幕是在1600，風是260的7浬

針對塔台對話，前機師于皓瑋說「非常正常」，當飛機已經到了滑行盡頭，沒辦法自行退後時，就要仰賴拖車，一切都符合規範。

不具名機師則也說，就是很正常的通話，「如果是我也會這樣做。」

6月14日華航CI202浦東飛松機班機，飛機註冊編號B-18302，機上80餘人。在雨天濕滑跑道降落階段，主輪已觸地、反推力準備啟用過程中，駕駛員發現飛控主電腦三套系統、發動機反推力系統、自動剎車系統及減速板均失效，導致飛機減速異常，隨即以人工剎車進行減速，最後停在距離跑道末端僅9.1公尺距離。

民航局遂於近日發布飛安公告，提醒有相同機型國籍航空公司注意，尤其是降落地點與松機跑道長度類似，更要提前計畫跟預防，包括對雨天濕滑跑道進場前落地性能計算、使用人工煞車所需停機的距離等；如有落地距離不足疑慮時，應考慮轉降其他備用機場。目前華航有23架、長榮則有六架A330飛機。

教官 華航 松山機場

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