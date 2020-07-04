A330落地驚魂 4分38秒「華航駕駛與塔台對話」全曝光

影片來源／hungATC , 天梯拍機隊

本報昨獨家報導日前松山機場發生全球首起、空中巴士A330落地減速過程中三套電腦全失效，引發關注，駕駛員落地跟松機塔台的對話也曝光。

hungATC , 天梯拍機隊昨天於YouTube PO出駕駛員與塔台的對話。以下為中文翻譯英文塔台對話（駕駛員A、塔台人員B）

B：中華202收到。中華202停在跑道上，我需要拖車

A：我需要拖車，我停在跑道上

英文對話結束，以下為中文對話

A：沒有辦法，我覺得這樣有點困難

B：好的，我們通知航務組

中華202，教官，現在需要請你在跑道上就直接先關引擎，這樣航務組的車輛才能靠近巡視

A：好的，先等我們一下，請問車子來了嗎，塔台，中華202，請問車子來了嗎

B：車子現在在跑道上，在你們的後方

A：等我們一下，我們先關引擎

B：抄收，你們引擎關車之後呼叫，謝謝

A：引擎關閉後會跟你呼叫，中華202，已經關車

B：拖車要架上航機時會跟你通知，可以再跟我們描述一次剛剛跑道跑道末端後為何不能脫離跑道嗎

A：我們現在剛好機頭在跑道邊線，因為地面又很濕滑，為安全理由，我覺得由拖車拖比較適合

B：抄收，知道了解

A：因為剛剛可能地面上有尾風，還有機務有狀況，它在落地之後有點狀況。現在要抱歉了，造成你們困擾，就麻煩用拖車拖過去

B：好的收到，位子在比較靠跑道末端的位置，沒有辦法自行安全的脫離

A：因為很勉強，這邊地面很濕滑

B：抄收。 中華202，教官。教官，那個拖車現在已經掛上，我們許可它們開始拖行，你們走Eaho到五號GATE

A：痾，走Eaho到五號GATE， 中華202

B：教官那個拖車現在已經掛上，我們許可他們拖行，你們走Eaho到五號位

A：走Eaho到五號GATE，中華202。塔台這是中華202

B：教官請說

A：剛重新檢查，就是在落地的時候reverse（反推）沒有作用，那回去我們會再研究一下，剛剛還有爆面的狀況，你可以報一下我們剛剛落地天氣資料和能見度嗎

B：你們落地的時候因為是上一個報，我們查了之後跟教官報告，您稍等一下

A：好的謝謝

B：中華202教官塔台

A：好的請說

B：教官你剛剛落地的時候是PAPA報，能見度是2500公尺，雲幕高是1600公尺，當時的風是260 7浬

A：2500公尺的能見度，雲幕是在1600，風是260的7浬