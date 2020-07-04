青少年自殺率增 北市將為各級學校媒合特約諮商所

衛福部日前公布國人十大死因，其中青少年自殺死亡人數連續三年上升，成為各界關注的焦點之一。為讓師生情緒陷低谷時能知道有資源、及時找到資源，台北市諮商心理師公會與衛生局決定攜手，將為大台北地區每間學校一一媒合鄰近的社區諮商據點，師生有需要時赴學校簽約據點諮商將有優惠。預估全台北76處諮商據點、數百諮商心理師均會加入這項計畫，共同守護北市師生的心理健康。

衛福部統計，我國近三年自殺死亡率持平，人數自2017年的3871人略降至3864人。然而，青少年自殺死亡人數持續增加，15-24歲近三年分別有193人、210人與257人自我傷害逝世，1-14歲兒少自殺死亡人數近三年分別是四人、十人、十人，同樣值得關注。

台北市諮商心理師公會理事長、台北護理健康大學教授李玉嬋表示，各級學校內部設有輔導室或輔導中心，但部分師生在校求助可能擔憂被標籤化。不過若要在外找資源，攤開過去各級學校簽訂的特約院所名單，未必有簽下身心科，更鮮少與諮商所合作結盟，使得需要心理諮商的師生往往不清楚鄰近地區有哪些資源，專業介入可能就被延宕了。

在台灣，精神科醫師、臨床心理師、諮商心理師均能提供心理諮商或心理治療，其中，在醫院的精神科醫師與臨床心理師服務就醫的民眾，開業的臨床心理師也服務一般社區民眾；諮商心理師多在學校輔導單位、各縣市社區心理衛生中心、民間社福機構或私人諮商所服務，對象為學校轉介個案、民團個案或是有諮商需求的一般民眾。

為讓師生更清楚學校附近社區有哪些諮商資源，台北市諮商心理師公會與台北市衛生局啟動合作，今天雙方簽訂合作意向書。後續公會將與北市轄區內各級學校一一接洽，媒合鄰近轄區的私人心理諮商所、心理治療所或公部門諮商據點（台北市社區心理衛生中心與北市聯醫各區門診部），未來師生至結盟據點進行心理諮商，將依學校與特約據點簽約內容享有優惠。

不過，心理諮商或心理治療在坊間自費費用並不便宜，市面價格至少一兩千起跳，通常需要多次才有效果。李玉嬋說，師生或一般民眾有相關需求時，可先考慮使用各縣市社區心理衛生中心的諮商資源，各縣市政府提供程度不等的補助，如台北市單次為250元、新竹市有條件提供六次免費服務；或可嘗試其他資源，如北市就於每周二、四中午在市政府提供「市民心理諮詢站」，現場有諮商心理師提供免費服務。另也可撥打免費的心理支持專線，如衛福部的安心專線1925（諧音依舊愛我）。如有需要，再進一步赴各諮商所或心理所尋求幫助。