三伏貼7、8月有5時機點 中醫師提醒調理體質注意幾件事

衛生福利部基隆醫院中醫科主任張淑媚說，三伏天為一年當中最熱的時節，期間人體氣血趨於體表，皮膚鬆弛、毛孔張開，藥物容易滲透皮膚，今年適合的敷貼時間7、8月有5個時機點，她並提醒三伏貼療法要注意的地方。

張淑媚說，三伏貼源自於清朝，主要用於調理過敏性鼻炎、異位性皮膚炎、氣喘、慢性支氣管炎等過敏體質，對預防經常、反覆性之感冒也有幫助。在三伏天將具有減敏定喘、化痰止咳功效等中藥材製成藥丸，敷貼在特定穴位，經皮下吸收後刺激穴位。

她指出，中醫理念認為，人體與自然界是相互呼應的，自然界的變化可以直接或間接影響人體並產生反饋，也就是所謂「天人合一」的概念。三伏天為一年當中最熱的時節，期間人體氣血趨於體表，皮膚鬆弛、毛孔張開，藥物容易滲透皮膚。

張淑媚表示，三伏貼療法可避免孩童抗拒服藥或減少老人服藥後之腸胃刺激。今年適合的敷貼時間有7月9日（熱身）、16日（初伏)、25日（中伏）、8月15日（末伏）、22日（加強），民眾可把握時機調理自身體質。

張淑媚說，因三伏貼藥丸某些藥材成份對皮膚有刺激作用，穴位經敷貼後，若產生局部紅、癢或燒灼感，或有輕微脫皮、起小水泡等，都屬於正常現象，民眾不必太過擔心。但若為孕婦、1歲以下幼兒、年老體弱、嚴重心肺功能不足、皮膚較敏感及短時間敷貼即會大量起水泡者，或正在感冒發燒和咽喉發炎等人，使用前應經專業醫師的評估。

她提醒民眾敷貼三伏貼藥丸後，飲食應以清淡為宜，避免生食、冰品、涼性及辛辣等刺激性食物。