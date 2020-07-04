A330落地驚魂 張國煒：未搞清楚狀況前應禁飛松機
本報昨獨家報導日前松山機場發生全球首起、空中巴士A330落地減速過程中三套電腦全失效，引發關注。對此，星宇航空董事長張國煒昨晚也在臉書留言表示，因為松機跑道太短，沒有多餘跑道可以應變，「還沒搞清楚前，應該先禁飛松山。」他也說，若當時飛機滿載「那就死定了」。民航局說，該架A330飛機尚未放飛，原因查明前不會載客。
星宇航空公關長聶國維稍早證實這番言論，不過他說，張國煒身為機長，有感而發，基於一片善意提醒大家去注意，因此才在網路上跟好友回覆，也不是公開發言，「代表對這件事的關切」。希望在真實原因調查出來前，看是否能夠暫緩A330降落松機，畢竟松機的跑道比較短。
對於A330落地驚魂，聶國維說，距離跑道末端僅剩9.1公尺真的相當驚險，衝出去以後後果不堪設想，而三個系統同時壞掉的機率很低，「確實發生了不是正常的狀況」，希望趕緊探究出來，釐清狀況。
至於是否會因為該事件回過頭來檢討自身機隊？聶國維說，星宇機隊雖然是空巴，但是是A321neo機型，目前該機型問題較小，要停在松機長度也相對足夠，不過仍是會檢討自身機隊。
6月14日華航CI202浦東飛松機班機，飛機註冊編號B-18302，機上80餘人。在雨天濕滑跑道降落階段，主輪已觸地、反推力準備啟用過程中，駕駛員發現飛控主電腦三套系統、發動機反推力系統、自動剎車系統及減速板均失效，導致飛機減速異常，隨即以人工剎車進行減速，最後停在距離跑道末端僅9.1公尺距離。
民航局遂於近日發布飛安公告，提醒有相同機型國籍航空公司注意，尤其是降落地點與松機跑道長度類似，更要提前計畫跟預防，包括對雨天濕滑跑道進場前落地性能計算、使用人工煞車所需停機的距離等；如有落地距離不足疑慮時，應考慮轉降其他備用機場。目前華航有23架、長榮則有六架A330飛機。
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