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夏季慎防！這病比新冠肺炎可怕 恙蟲病致死率可達60%

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
若被恙蟲叮咬，被叮咬處會有黑色結痂狀俗稱焦痂，是恙蟲病重要的判斷依據。圖／台東縣衛生局提供
若被恙蟲叮咬，被叮咬處會有黑色結痂狀俗稱焦痂，是恙蟲病重要的判斷依據。圖／台東縣衛生局提供

依衛福部疾管署統計資料顯示，今年全國恙蟲病通報截至6月底共125例，台東縣有26例，占全國1/5，台東縣衛生局指出，感染恙蟲病的死亡率可達60%，比新冠肺炎疫情致死率還要高出數倍到逾30倍，呼籲民眾夏季出遊應慎防恙蟲叮咬。

中央流行疫情中心指揮官陳時中曾在記者會上指出，全球新冠肺炎整體死亡率趨向6%，許多歐美國家更逾10%，在台灣的死亡率為1.32%。

縣衛生局指出，遭恙蟲叮咬，若感染上恙蟲病後，約6至21天會出現頭痛、發燒、惡寒、結膜充血、叮咬處會有黑色結痂狀俗稱焦痂等症狀，是重要的判斷依據，發病一周後身體出現深紅色丘疹，並可能會引起肺炎及肝功能異常等併發症，若未及時就醫，死亡率可達60%。

縣衛生局疾管科說，恙蟲病由恙蟎叮咬感染，恙蟎主要在草叢區域活動，幼蟲會寄生在各種動物身上，台東多山區及農田正適合恙蟎繁殖，呼籲民眾如前往山區、郊外、農園等踏青或工作，應穿著淺色長袖長褲，使用衛福部核可防蚊蟲藥劑，回家後馬上沐浴更衣，以預防恙蟎叮咬染病。

縣衛生局提醒，台東是恙蟲病好發地區，民眾外出應做好防護措施，若曾去過山區、菜園、草地等高風險地區，返家後3周內出現發燒、頭痛、紅疹等症狀，應立即就醫並跟醫生說明活動史。

恙蟲病相關資訊可上疾管署網頁http://bit.ly/2Uy2xBD查詢，或免費防疫專線1922及台東縣衛生局防疫電話（089）347018洽詢。

夏天外出踏青宜穿著長袖上衣及長褲，防止遭恙蟲（如圖）叮咬。圖／台東縣衛生局提供
夏天外出踏青宜穿著長袖上衣及長褲，防止遭恙蟲（如圖）叮咬。圖／台東縣衛生局提供

衛生局 恙蟲 台東

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