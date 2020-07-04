傳越南將對台重啟航班 越捷：預計7月底恢復定期航班

昨天傳出越南交通部有官員表示，越南將考慮對連續30天沒有社區感染病例的國家與地區，在7月底重啟國際航線，優先名單包括台灣。對此，交通部表示未獲通知。越捷航空則說，昨有收到總部通知，目前規畫中，預計7月底恢復台越定期航班。

對於該項傳聞，外交部昨天說，目前越南政府尚未公布具體作法，將與越方相關單位密切聯繫，持續關注相關進展。

交通部今天表示，未接獲通知。官員說，越南目前沒有禁止飛航，但禁止載運旅客入境越南，國籍航空華航及長榮都有飛，但僅從台灣載運貨到越南，從越南載運旅客到台灣。一旦越南政府宣布開放，就可以往來，台方航空公司也可以載到人。

越捷航空台灣總代理、金遠東旅行社董事長陶世龍稍早表示，昨天有收到航空公司總部通知，越南政府研議將入境隔離限制放寬，因此目前正在評估及安排航班計畫，評估最快7月下旬可恢復定期航班。

不過陶世龍也說，從安全地方回來是否需要隔離或採居家隔離，以及隔離時間是否能縮短仍要聽從中央流行疫情指揮中心指示。

越捷原在6月中旬公布7月1日至8月15日的飛航計畫，將復航台灣往返越南航線部分航班，其中越南-台北可載客，台北-越南不載客，僅貨運服務。不過目前官網已公告航班取消自9月15日。