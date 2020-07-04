曝朋友「馬祖跑外送」半個月賺七萬多 朱學恒：考慮換工作

前民眾黨中央委員、台北市文基會副執行長張益贍與前民眾黨團助理蔡宜芳爆發不倫戀後，近期改行做Uber Eats外送員，並透露一週最多賺1萬5，引發外界討論。對此，宅神朱學恒也在臉書發文，透露自己有朋友在馬祖跑外送，半個月就賺進7萬多元，令他訝異，直言自己要認真考慮換工作了。

朱學恒在臉書專頁「朱學恒的阿宅萬事通事務所」發文，表示自己有一個臉書好友經常參加社會運動，因此沒有穩定的工作，所以就在馬祖當foodpanda外送員比較有固定收入，未料這位臉書好友貼出六月下旬薪資後，令朱學恒震驚，因為收入有74200元，朱學恒不禁感嘆說道「我認真考慮要換工作了，請問是到處都這樣還是只有馬祖特別高」。

對此，網友紛紛留言表示「宅神一個月沒有五十萬收入嗎」、「努力送應該有，就像開計程車，努力找有客人的地方業績就會好一些」、「辛苦錢而且賣命，一次重大車禍就完了」、「馬祖不可能啦，半個月四萬以上的一定都都會區，自己跑跑就知道好不好賺了，真的難賺，高風險自己擔」、「馬祖不會塞車，紅綠燈也很少」、「要加入請自備海上載具以及保險」。

不過事後朱學恒向當事人求證後，發現對方是在台北跑外送，並不是在馬祖，朱學恒對此也表示「啊啊啊啊這下我不用坐船就可以改行了」。