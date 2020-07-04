解封卻不見票房回溫　如果兒童劇團告急　9月恐歇業　

「舊戲票房要賣到七、八成，新戲賣滿才能打平」，如果兒童劇團原訂七月要在台北城市舞台推出年度大戲「角落英雄二師兄」，去年底開賣預售票，不料年後疫情大爆發，中央推梅花座政策，考量新戲開銷，決定延至明年推出，原檔期改演兩齣舊戲，並結合創團20周年展覽。如今，距離演出僅剩2周，票只賣出去1成，團長趙自強坦言相當悲觀，若再不見起色，9月恐面臨歇業。

享譽國際的太陽馬戲團，疫情成壓垮公司的最後一根稻草，日前聲請破產保護，震驚全球表演藝術圈，但看在趙自強眼裡，有如劇團正經歷的過程。如果兒童劇團成軍20年，卻碰上疫情肆虐，上半年零收入、零演出，能否成功撐過下半年，正是劇團的危急存亡之秋。

趙自強說，劇團曾碰過SARS，當年停演了23場演出，損失超過千萬，等同於剛創團直接面臨生存危機，沒想到相隔10多年，新冠肺炎疫情大爆發，雖有先前經驗，趙自強也明白，疫情不是一個月就結束，上半年團員分工合作整理劇場，盤點這20年來的累積，整整處理了2個月，當作是沉潛，為復出做萬全準備。

但也不能一直打掃，如果劇團也嘗試線上實驗，轉作Youtube頻道，比如做菜講故事、剪接大戲演出資料，靜候時間過去。當初也做好準備，六月底若沒解除梅花座，政府補助款又無法及時幫助，已和劇團成員溝通，「六月底就會資遣，九月就會歇業。」

「大家都慘的時候，又喊不出苦，叫不出悲傷」這段時間，如果劇團靠文化部紓困，劇團也勒緊褲帶，國內疫情6月7日大解封，7月底的戲仍照常開演，但直到現在，票才賣出1成，趙自強認為，一來還沒放暑假、二來大家等振興券，也有家長憂心疫情，種種理由讓觀眾卻步。

然而，沒有觀眾，就沒有票房，沒有票房，就沒有收入。如果劇團成軍20年，員工以劇團工作為生，趙自強說，「這對表演藝術界是場滅絕」，現階段福利越完整的劇團，就越危險，若人數少、半業餘的劇團，相較下還能生存，現階段只能把希望寄託在觀眾身上，但挺悲觀，還看不見回溫。

一場演出，光是布景舞台道具成本就佔4成，人事費約佔5成，其餘就是行政支出，現階段雖有場租優惠，但趙自強說，票房至少要到7成才能打平，原定下半年還有兩場售票演出，一切端看7月底演出情形，若仍不見起色，又沒有紓困及時雨，9月歇業的計畫，仍無法抹除。