快訊

鄭文燦母親公祭會場湧萬人 蔡英文、賴清德等政要致哀

KIMIKO簽名了！曬結婚書約 今正式登記當「王太太」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解封卻不見票房回溫　如果兒童劇團告急　9月恐歇業　

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
如果兒童劇團將於7月18、19、25、26在台北城市舞台演出。圖為「公主救騎士」劇照。圖／如果兒童劇團提供
如果兒童劇團將於7月18、19、25、26在台北城市舞台演出。圖為「公主救騎士」劇照。圖／如果兒童劇團提供

「舊戲票房要賣到七、八成，新戲賣滿才能打平」，如果兒童劇團原訂七月要在台北城市舞台推出年度大戲「角落英雄二師兄」，去年底開賣預售票，不料年後疫情大爆發，中央推梅花座政策，考量新戲開銷，決定延至明年推出，原檔期改演兩齣舊戲，並結合創團20周年展覽。如今，距離演出僅剩2周，票只賣出去1成，團長趙自強坦言相當悲觀，若再不見起色，9月恐面臨歇業。

享譽國際的太陽馬戲團，疫情成壓垮公司的最後一根稻草，日前聲請破產保護，震驚全球表演藝術圈，但看在趙自強眼裡，有如劇團正經歷的過程。如果兒童劇團成軍20年，卻碰上疫情肆虐，上半年零收入、零演出，能否成功撐過下半年，正是劇團的危急存亡之秋。

趙自強說，劇團曾碰過SARS，當年停演了23場演出，損失超過千萬，等同於剛創團直接面臨生存危機，沒想到相隔10多年，新冠肺炎疫情大爆發，雖有先前經驗，趙自強也明白，疫情不是一個月就結束，上半年團員分工合作整理劇場，盤點這20年來的累積，整整處理了2個月，當作是沉潛，為復出做萬全準備。

但也不能一直打掃，如果劇團也嘗試線上實驗，轉作Youtube頻道，比如做菜講故事、剪接大戲演出資料，靜候時間過去。當初也做好準備，六月底若沒解除梅花座，政府補助款又無法及時幫助，已和劇團成員溝通，「六月底就會資遣，九月就會歇業。」

「大家都慘的時候，又喊不出苦，叫不出悲傷」這段時間，如果劇團靠文化部紓困，劇團也勒緊褲帶，國內疫情6月7日大解封，7月底的戲仍照常開演，但直到現在，票才賣出1成，趙自強認為，一來還沒放暑假、二來大家等振興券，也有家長憂心疫情，種種理由讓觀眾卻步。

然而，沒有觀眾，就沒有票房，沒有票房，就沒有收入。如果劇團成軍20年，員工以劇團工作為生，趙自強說，「這對表演藝術界是場滅絕」，現階段福利越完整的劇團，就越危險，若人數少、半業餘的劇團，相較下還能生存，現階段只能把希望寄託在觀眾身上，但挺悲觀，還看不見回溫。

一場演出，光是布景舞台道具成本就佔4成，人事費約佔5成，其餘就是行政支出，現階段雖有場租優惠，但趙自強說，票房至少要到7成才能打平，原定下半年還有兩場售票演出，一切端看7月底演出情形，若仍不見起色，又沒有紓困及時雨，9月歇業的計畫，仍無法抹除。

趙自強也提到，民間劇團當然希望政府多幫忙，若說政府、文化局能多給演出機會、補助機會，減少成本端支出，都對劇團很有幫助；他也提到，民間力量仍大於公家單位，除了企業包場做公益，也請朋友協助推票房，「20年的團大家累積下來，真的不想喊停」。

如果兒童劇團將於7月18、19、25、26在台北城市舞台演出。圖為「流浪狗之歌」劇照。圖／如果兒童劇團提供
如果兒童劇團將於7月18、19、25、26在台北城市舞台演出。圖為「流浪狗之歌」劇照。圖／如果兒童劇團提供

疫情 梅花

延伸閱讀

疫情解封報復一夏！美妝即期品搶購會戶外品牌周登場

受益西方解封 越南Q2經濟逆勢成長0.36%

法國內閣重組 馬克宏任命解封政策大將為新總理

解封後小確幸！台南勞工星光電影院今晚如期播映

相關新聞

A330落地驚魂／3系統全當機 航空界：罕見

空中巴士Ａ三三〇機型於落地減速過程中，發生三套電腦全失效，險些衝出松機跑道意外，令航空界大感意外。航空界人士表示，若遭遇...

好熱！8縣市飆高溫 午後大台北恐雷陣雨

中央氣象局上午針對8個縣市發布高溫資訊，太平洋高壓影響，西南風沉降影響，今天中午前後南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續...

午後注意較大雨勢 吳德榮：周末天氣炎熱

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天的西南風水氣減少，上午西南部偶有零星少量降雨...

台鐵枋寮、台東間 15日起特定時段車次停駛

台鐵局今天宣布，配合交通部鐵道局辦理南迴線鐵路電氣化工程，自7月15日至12月15日止（8月8日周六除外），於枋寮=台東...

曝朋友「馬祖跑外送」半個月賺七萬多 朱學恒：考慮換工作

前民眾黨中央委員、台北市文基會副執行長張益贍與前民眾黨團助理蔡宜芳爆發不倫戀後，近期改行做Uber Eats外送員，並透露一週最多賺1萬5，引發外界討論。對此，宅神朱學恒也在臉書發文，透露自己有朋友在馬祖跑外送，半個月就賺進7萬多元，令他訝異，直言自己要認真考慮換工作了。

注意！65歲後或停經婦女 飲食補骨速度趕不上骨質流失

嘉義醫院近期推動「養護機構住民骨質密度整合照護」，導入預防保健、骨質密度檢查，評估住民骨折風險程度，醫師指出，年紀超過6...

影／陳時中：感謝英國納台灣至入境免隔離名單

衛福部長陳時中上午出席台大公共衛生學院，為教育訓練活動致開幕詞。會前受訪時表示，對英國政府納台灣至入境免隔離首波名單表達...

解封卻不見票房回溫　如果兒童劇團告急　9月恐歇業　

「舊戲票房要賣到七、八成，新戲賣滿才能打平」，如果兒童劇團原訂七月要在台北城市舞台推出年度大戲「角落英雄二師兄」，去年底...

上車看書「趣」！北市圖閱讀書車上路了

台北市立圖書館行動書車上路了，今、明兩天將前往圓山花博公園，邀讀者與行動書車一起走入花博。現場也準備飄書活動，民眾可帶著...

加熱式菸品 使紙菸銷量下降

2020年5月在國際環境研究與公共健康期刊 (Int. J. Environ. Res. Public Health 2...

全球首例！A330降落松機電腦失靈 上月險衝出跑道

上月十四日，中華航空由空中巴士Ａ三三○機型執飛的ＣＩ二○二，從上海浦東飛抵松山機場，不料卻在降落時，在主輪已觸地、反推力...

花東醫事人力 花蓮慈院平台媒合

花東地形狹長，人口及醫療資源較集中在花蓮南北端的花蓮市與南區玉里鎮，以及台東市。花蓮慈濟醫院承接健保署專案計畫，開發「花...

熱門新聞

狗年齡換算人類年紀 科學家提新算法1=30歲

哈士奇犬「被夾」一臉厭世 網友笑噴：奪命剪刀腳？

整理包／「振興三倍券」超市量販優惠一次看

男友主動要求搬進來並幫忙工作 她曝行徑讓網友驚「快放生」

雨彈來了！午後對流雲系發展旺盛 四縣市大雨特報

滿滿的鮮蝦與蛤蜊！老媽拌麵推「痛風級」冬蔭功海鮮麵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。