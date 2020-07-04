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注意！65歲後或停經婦女 飲食補骨速度趕不上骨質流失

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義醫院骨科醫師楊典育昨天帶領營養師、復健師團隊，到嘉義市博愛仁愛之家，說明骨質密度檢測及透過適度運動增強肌耐力。記者卜敏正／翻攝
嘉義醫院骨科醫師楊典育昨天帶領營養師、復健師團隊，到嘉義市博愛仁愛之家，說明骨質密度檢測及透過適度運動增強肌耐力。記者卜敏正／翻攝

嘉義醫院近期推動「養護機構住民骨質密度整合照護」，導入預防保健、骨質密度檢查，評估住民骨折風險程度，醫師指出，年紀超過65歲或停經後婦女，光靠補充高鈣飲食、多運動，「補骨速度趕不上骨質流失速度」，建議長輩應主動篩檢自身骨質密度。

衛福部國健署資料顯示，60歲以上人口，16%患有骨質疏鬆症，盛行率隨人口老化增加，嘉義醫院團隊日前開辦「住宿型養護機構住民骨質密度整合照護」服務，昨天由骨科醫師楊典育帶領營養師、復健師團隊，到嘉義博愛仁愛之家，說明骨質密度檢測及因應，提醒長輩如何補鈣，透過適度運動增強肌耐力。

楊典育表示，許多人從未意識骨質疏鬆嚴重性，也從未檢測骨質密度，總以為多食用牛奶、小魚乾等高鈣食物，就能強化骨質密度，卻不知年紀超過65歲或停經後婦女，只靠飲食、多運動，補骨速度趕不上骨質流失速度，建議主動到醫院篩檢骨質密度，由醫師診斷是否有骨鬆情形。

楊典育指出，高齡或臥床、行動不便患者，活動少、肌肉就減少、無力，會導致骨質疏鬆，根據臨床經驗，骨質疏鬆後要完全「補」回來，真的很困難，多數藥物治療只能減緩流失，透過檢查提早發現，才能盡早透過體適能運動合併藥物治療。

「不只要存老本、更要存骨本！」嘉義醫院院長黃元德表示，長者跌倒主因是肌肉無力、骨質密度下降、老化等，運動加上肌力鍛鍊，跌倒意外機率就會降低。

嘉義醫院放射科主任陳建志表示，透過雙能量X光骨密度儀，掃描10分鐘即可獲結果，具有良好影像解析度，可以提供專業診斷，但骨密檢查健保不給付、須自費，價格約600到1500元。

嘉義醫院骨科醫師楊典育，向長輩說明骨質密度檢測。記者卜敏正／翻攝
嘉義醫院骨科醫師楊典育，向長輩說明骨質密度檢測。記者卜敏正／翻攝
嘉義醫院骨科團隊，到嘉義市博愛仁愛之家，說明骨質密度檢測及透過適度運動增強肌耐力。記者卜敏正／翻攝
嘉義醫院骨科團隊，到嘉義市博愛仁愛之家，說明骨質密度檢測及透過適度運動增強肌耐力。記者卜敏正／翻攝

嘉義 骨質疏鬆 醫師

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