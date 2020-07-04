好熱！8縣市飆高溫 午後大台北恐雷陣雨

中央氣象局上午針對8個縣市發布高溫資訊，太平洋高壓影響，西南風沉降影響，今天中午前後南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。花蓮縣縱谷、台北市及新北市地區，以及彰化縣、雲林縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

橙色燈號（連續3天36度以上）：南投縣。

黃色燈號（36度以上）：新北市、台北市、彰化縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣。