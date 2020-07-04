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午後注意較大雨勢 吳德榮：周末天氣炎熱

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
午後對流在山區發展，將擴及部分鄰近平地，仍要注意較大雨勢。本報資料照片
午後對流在山區發展，將擴及部分鄰近平地，仍要注意較大雨勢。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天的西南風水氣減少，上午西南部偶有零星少量降雨的機率；午後對流在山區發展，將擴及部分鄰近平地，仍要注意較大雨勢。

今天各地區最高溫大約在35、36度，地理環境較特殊的地點，仍有升至37度左右的機率，天氣炎熱，要注意防曬、防中暑。北部24至36度、中部24至36度、南部25至36度、東部24至35度。

他表示，明天台灣位處低層大氣的太平洋高壓邊緣，盛行偏暖的南風及西南風；中層大氣則有太平洋高壓脊向西延伸經台灣上空；型態延續至下周五，變化不大。而中層太平洋高壓脊的沉降氣流對增溫略有貢獻，加上低層暖空氣，故天氣晴朗、炎熱，要注意防曬、防中暑。

他說，但其沉降氣流並不夠強，大氣仍不穩定，清晨上午間迎風面有局部短暫降雨，午後山區則有旺盛對流，並有擴及部分鄰近平地的機率，應慎防其所伴隨的雷擊、強風及瞬間大雨。

防曬 中暑

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