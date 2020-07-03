睜一隻眼、閉一隻眼 醫師教你揪出黃斑部病變

視力茫霧、世界變得灰暗，原本筆直的線條突然歪曲，趕快拿出「阿姆斯勒方格表」或方格子自我檢測，如果看到的影像已經有中央視野不清楚、盲點，或線條變得扭曲，衛福部桃園醫院眼科專任醫師蔡孟儒提醒，眼睛恐怕已有黃斑部病變，若拖延就醫，嚴重將失明，破壞生活品質。

蔡孟儒同時提醒，超過50歲、有黃斑部病變家族史的民眾，千萬別輕輕放過視力模糊等症狀，這些高風險族群最好每一年都能定期檢查視力。

視力模糊有不同原因，邁入高齡，罹患白內障、黃斑部病變的機率也會增加，蔡孟儒表示，有部分長者同時患有白內障、黃斑部退化，也因此來門診時只是表達「視力模糊不清」，自以為只是白內障而延遲就醫。

但黃斑部退化導致惡視力通常來得快又急，蔡孟儒表示，黃斑部位於眼球後方的視網膜中心，可直接受光線、形成影像，一旦黃斑部受損，將出現中央視野有盲點、視物變大變小扭曲等狀況。

黃斑部病變有乾性、濕性兩大類，以老年人居多，通常伴隨三高（高血壓、高血糖、高血脂）、心血管疾病、肥胖、抽菸以及天生基因所致，但也有30多歲的年輕人因高度近視而導致黃斑部退化。

而乾性、濕性黃斑部病變之中，濕性雖然只占10-15%，但就醫時幾乎是晚期。蔡孟儒解釋，濕性黃斑部病變是指黃斑部下方的脈絡膜合併有血管增生，造成水腫或出血，產生結痂疤痕，需要積極治療，且需要維持一段時間，定期回診，否則嚴重將惡化至失明。

目前治療濕性黃斑部病變的選擇有在眼球注射抗血管新生藥物，蔡孟儒表示，主要機制是抑制血管新生因子，好處是可延長治療間隔，且自六月起，健保給付從原本7針放寬至14針，由醫師依據病況給予治療建議，可減輕病患經濟負擔。但他也提醒，因治療黃斑部病變需維持一段時間，最忌中斷治療，曾有一位近60歲病患中斷療程，事隔半年後回診，悔恨問醫師：「我還能有進步的機會嗎？」

蔡孟儒強調，黃斑部病變可以從改變生活型態提早預防，例如戒菸、控制三高、外出戴墨鏡，減少紫外線曝曬等。同時，平時可透過阿姆斯勒方格表，「睜一隻眼、閉一隻眼」自我檢測，只要感覺視力異常，盡速就醫確診，有機會救回惡視力，維持生活品質。

●民眾可用阿姆斯勒方格表自我檢測，以便提早察覺黃斑部病變。

1. 把方格表放在眼前30公分之距離，光線要清晰及平均。

2. 如有老花或近視，須配戴原有的眼鏡進行測試。

3. 先用手蓋著左眼，右眼凝視方格表中心黑點。

4. 重複步驟1至3檢查左眼。

5.當凝視中心黑點時，發現方格表中心出現空缺或曲線，就可能是眼底出現毛病的徵兆，請盡快找眼科醫師作詳細檢查。