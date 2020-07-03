睜一隻眼、閉一隻眼 醫師教你揪出黃斑部病變
視力茫霧、世界變得灰暗，原本筆直的線條突然歪曲，趕快拿出「阿姆斯勒方格表」或方格子自我檢測，如果看到的影像已經有中央視野不清楚、盲點，或線條變得扭曲，衛福部桃園醫院眼科專任醫師蔡孟儒提醒，眼睛恐怕已有黃斑部病變，若拖延就醫，嚴重將失明，破壞生活品質。
蔡孟儒同時提醒，超過50歲、有黃斑部病變家族史的民眾，千萬別輕輕放過視力模糊等症狀，這些高風險族群最好每一年都能定期檢查視力。
視力模糊有不同原因，邁入高齡，罹患白內障、黃斑部病變的機率也會增加，蔡孟儒表示，有部分長者同時患有白內障、黃斑部退化，也因此來門診時只是表達「視力模糊不清」，自以為只是白內障而延遲就醫。
但黃斑部退化導致惡視力通常來得快又急，蔡孟儒表示，黃斑部位於眼球後方的視網膜中心，可直接受光線、形成影像，一旦黃斑部受損，將出現中央視野有盲點、視物變大變小扭曲等狀況。
黃斑部病變有乾性、濕性兩大類，以老年人居多，通常伴隨三高（高血壓、高血糖、高血脂）、心血管疾病、肥胖、抽菸以及天生基因所致，但也有30多歲的年輕人因高度近視而導致黃斑部退化。
而乾性、濕性黃斑部病變之中，濕性雖然只占10-15%，但就醫時幾乎是晚期。蔡孟儒解釋，濕性黃斑部病變是指黃斑部下方的脈絡膜合併有血管增生，造成水腫或出血，產生結痂疤痕，需要積極治療，且需要維持一段時間，定期回診，否則嚴重將惡化至失明。
目前治療濕性黃斑部病變的選擇有在眼球注射抗血管新生藥物，蔡孟儒表示，主要機制是抑制血管新生因子，好處是可延長治療間隔，且自六月起，健保給付從原本7針放寬至14針，由醫師依據病況給予治療建議，可減輕病患經濟負擔。但他也提醒，因治療黃斑部病變需維持一段時間，最忌中斷治療，曾有一位近60歲病患中斷療程，事隔半年後回診，悔恨問醫師：「我還能有進步的機會嗎？」
蔡孟儒強調，黃斑部病變可以從改變生活型態提早預防，例如戒菸、控制三高、外出戴墨鏡，減少紫外線曝曬等。同時，平時可透過阿姆斯勒方格表，「睜一隻眼、閉一隻眼」自我檢測，只要感覺視力異常，盡速就醫確診，有機會救回惡視力，維持生活品質。
●民眾可用阿姆斯勒方格表自我檢測，以便提早察覺黃斑部病變。
1. 把方格表放在眼前30公分之距離，光線要清晰及平均。
2. 如有老花或近視，須配戴原有的眼鏡進行測試。
3. 先用手蓋著左眼，右眼凝視方格表中心黑點。
4. 重複步驟1至3檢查左眼。
5.當凝視中心黑點時，發現方格表中心出現空缺或曲線，就可能是眼底出現毛病的徵兆，請盡快找眼科醫師作詳細檢查。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言