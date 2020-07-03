快訊

另一邊的「罪」：轉型正義豈能獨漏律師？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

睜一隻眼、閉一隻眼 醫師教你揪出黃斑部病變

聯合報 / 吳貞瑩
罹患黃斑部病變者，會發現阿姆斯勒方格表豬心出現空缺或曲線。製表/元氣周報
罹患黃斑部病變者，會發現阿姆斯勒方格表豬心出現空缺或曲線。製表/元氣周報

視力茫霧、世界變得灰暗，原本筆直的線條突然歪曲，趕快拿出「阿姆斯勒方格表」或方格子自我檢測，如果看到的影像已經有中央視野不清楚、盲點，或線條變得扭曲，衛福部桃園醫院眼科專任醫師蔡孟儒提醒，眼睛恐怕已有黃斑部病變，若拖延就醫，嚴重將失明，破壞生活品質。

蔡孟儒同時提醒，超過50歲、有黃斑部病變家族史的民眾，千萬別輕輕放過視力模糊等症狀，這些高風險族群最好每一年都能定期檢查視力。

視力模糊有不同原因，邁入高齡，罹患白內障、黃斑部病變的機率也會增加，蔡孟儒表示，有部分長者同時患有白內障、黃斑部退化，也因此來門診時只是表達「視力模糊不清」，自以為只是白內障而延遲就醫。

但黃斑部退化導致惡視力通常來得快又急，蔡孟儒表示，黃斑部位於眼球後方的視網膜中心，可直接受光線、形成影像，一旦黃斑部受損，將出現中央視野有盲點、視物變大變小扭曲等狀況。

黃斑部病變有乾性、濕性兩大類，以老年人居多，通常伴隨三高（高血壓、高血糖、高血脂）、心血管疾病、肥胖、抽菸以及天生基因所致，但也有30多歲的年輕人因高度近視而導致黃斑部退化。

而乾性、濕性黃斑部病變之中，濕性雖然只占10-15%，但就醫時幾乎是晚期。蔡孟儒解釋，濕性黃斑部病變是指黃斑部下方的脈絡膜合併有血管增生，造成水腫或出血，產生結痂疤痕，需要積極治療，且需要維持一段時間，定期回診，否則嚴重將惡化至失明。

目前治療濕性黃斑部病變的選擇有在眼球注射抗血管新生藥物，蔡孟儒表示，主要機制是抑制血管新生因子，好處是可延長治療間隔，且自六月起，健保給付從原本7針放寬至14針，由醫師依據病況給予治療建議，可減輕病患經濟負擔。但他也提醒，因治療黃斑部病變需維持一段時間，最忌中斷治療，曾有一位近60歲病患中斷療程，事隔半年後回診，悔恨問醫師：「我還能有進步的機會嗎？」

蔡孟儒強調，黃斑部病變可以從改變生活型態提早預防，例如戒菸、控制三高、外出戴墨鏡，減少紫外線曝曬等。同時，平時可透過阿姆斯勒方格表，「睜一隻眼、閉一隻眼」自我檢測，只要感覺視力異常，盡速就醫確診，有機會救回惡視力，維持生活品質。

●民眾可用阿姆斯勒方格表自我檢測，以便提早察覺黃斑部病變。

1. 把方格表放在眼前30公分之距離，光線要清晰及平均。

2. 如有老花或近視，須配戴原有的眼鏡進行測試。

3. 先用手蓋著左眼，右眼凝視方格表中心黑點。

4. 重複步驟1至3檢查左眼。

5.當凝視中心黑點時，發現方格表中心出現空缺或曲線，就可能是眼底出現毛病的徵兆，請盡快找眼科醫師作詳細檢查。

民眾可用阿姆斯勒方格表自我檢測，以便提早察覺黃斑部病變。1. 把方格表放在眼前30公分之距離，光線要清晰及平均。2. 如有老花或近視，須配戴原有的眼鏡進行測試。3. 先用手蓋著左眼，右眼凝視方格表中心黑點。4. 重複步驟1至3檢查左眼。5.當凝視中心黑點時，發現方格表中心出現空缺或曲線，就可能是眼底出現毛病的徵兆，請盡快找眼科醫師作詳細檢查。製表/元氣周報
民眾可用阿姆斯勒方格表自我檢測，以便提早察覺黃斑部病變。1. 把方格表放在眼前30公分之距離，光線要清晰及平均。2. 如有老花或近視，須配戴原有的眼鏡進行測試。3. 先用手蓋著左眼，右眼凝視方格表中心黑點。4. 重複步驟1至3檢查左眼。5.當凝視中心黑點時，發現方格表中心出現空缺或曲線，就可能是眼底出現毛病的徵兆，請盡快找眼科醫師作詳細檢查。製表/元氣周報
衛福部桃園醫院眼科專任醫師蔡孟儒提醒，老年人對黃斑部病變和白內障較易混淆，因而延誤就醫。記者吳貞瑩／攝影
衛福部桃園醫院眼科專任醫師蔡孟儒提醒，老年人對黃斑部病變和白內障較易混淆，因而延誤就醫。記者吳貞瑩／攝影

視力 醫師 白內障

延伸閱讀

廣東獨臂少年開球遭冷落 中國職籃復賽挨批「蹭熱度」

看完日環食後眼睛刺痛 醫師建議戴墨鏡護眼

民眾爭看日環食奇景 眼科醫籲勿直視過久以免眼睛受損

睜一隻眼、閉一隻眼 揪出黃斑部病變

相關新聞

避免劣質口罩輸台 進口口罩下周二起邊境全檢驗

全球因應新冠肺炎疫情，產業投入生產醫用口罩，但近期國際不斷出現「劣質口罩」事件；衛福部食藥署今宣布，從下周二（7日）起，...

雨彈來了！午後對流雲系發展旺盛 四縣市大雨特報

中央氣象局對四縣市發布大雨特報。氣象局說，受到午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天南投地區及雲林、嘉義、台南山區有...

傳出國人吃活蝙蝠 莊人祥：別靠近也不要吃

國內傳出有民眾生吃蝙蝠，醫界指出蝙蝠身上常帶有冠狀病毒、大腸桿菌、鼠疫桿菌等多種人畜共通的病原體，中央流行疫情指揮中心也...

潘逸安夫妻遊富國島 徜徉越南珍珠島慢風情

天然純淨的富國島是越南第一大島，位在泰國灣，坐擁悠美淳樸的自然風景，還揉合了法國殖民時的飲食文化，不禁想在吹拂著徐風的陽光沙灘上漫遊賞海、暢玩海上活動，或待在飯店放鬆度假。潘逸安夫妻就趁著工作空檔，和三五好友相約揪團到這座熱帶島嶼悠閒旅行。

養殖魚類為何石斑魚偏貴？ 網指關鍵：生長期長、成本高

石斑魚肉質鮮美、口感滑嫩Q彈，深受不少老饕喜愛，但有網友好奇，台灣的石斑魚多為養殖，為何價格卻比其他養殖魚高許多，問題曝光後，掀起眾人熱議。

大樂透1.55億獎落台北一人獨得 今全台4人中百萬獎金

大樂透今晚頭獎1.55億元，台彩晚間表示，今晚頭獎在台北市開出，由一人獨得。另雖端午節已過，但大樂透端午節加碼活動仍持續...

睜一隻眼、閉一隻眼 醫師教你揪出黃斑部病變

視力茫霧、世界變得灰暗，原本筆直的線條突然歪曲，趕快拿出「阿姆斯勒方格表」或方格子自我檢測，如果看到的影像已經有中央視野...

女護士出錢幫移工買折疊床 院長得知霸氣買單

近日天氣炎熱，即使留在室內也容易出汗，如要長期留在室外就更辛苦，有名女護士日前發文，稱有天加班時意外發現外籍移工在大熱天時睡在露台的地板休息，一問之下才知對方擔心睡在室內會影響觀感，於是才出此下策。女護士回家後決定自掏腰包購買兩張摺疊床放在醫院，令同事相當感動。事件獲得網友瘋傳，最後就連院長也知道，對方表示費用由他負責。

基因定序完成！我與大陸新型豬流感病毒不同群

農委會針對國內從2013年後分離到的3株H1N1豬流感病毒進行基因定序分析，今檢驗結果出爐，發現國內豬流感與中國大陸新型...

下班課注意！雨區擴大 新北等九縣市大雨特報

中央氣象局稍早對九縣市發布大雨特報。受到午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天台中、南投、嘉義地區及台南以北至新北山...

新冠肺炎帶來的「新常態」是什麼？全球6大消費趨勢大解析

市調公司歐睿國際認為，新冠肺炎改變了全球經濟與消費市場的格局，並且出現了6種變化趨勢，分別是「永續發展目標的調整」、「創造新體驗」、「消費場域與時間改變」、「健康重新定義」、「創新新思維」與「新常態誕生」。

質子合併免疫療法 長庚治療晚期肝癌不放棄

60多歲的林姓男子，二年前體重驟降，陸續出現腹瀉、食慾不振的症狀，體重一下子就掉了8公斤，但自認身體硬朗不願就醫，家人苦...

熱門新聞

獨／險衝出松機跑道 全球首起A330落地減速電腦全失效

羞！藍委爆：還是沒調解析度 捷運熱像儀仍能看穿內著

哈士奇犬「被夾」一臉厭世 網友笑噴：奪命剪刀腳？

驚傳國人生吃蝙蝠 醫：帶病不計其數、接觸就易感染

整理包／「振興三倍券」超市量販優惠一次看

狗年齡換算人類年紀 科學家提新算法1=30歲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。