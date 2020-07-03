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另一邊的「罪」：轉型正義豈能獨漏律師？

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女護士出錢幫移工買折疊床 院長得知霸氣買單

香港01 / 安祖娜
網友不捨移工睡地板，自掏腰包買折疊床。圖擷自facebook
網友不捨移工睡地板，自掏腰包買折疊床。圖擷自facebook

近日天氣炎熱，即使留在室內也容易出汗，如要長期留在室外就更辛苦，有名女護士日前發文，稱有天加班時意外發現外籍移工在大熱天時睡在露台的地板休息，一問之下才知對方擔心睡在室內會影響觀感，於是才出此下策。女護士回家後決定自掏腰包購買兩張摺疊床放在醫院，令同事相當感動。事件獲得網友瘋傳，最後就連院長也知道，對方表示費用由他負責。

原PO在臉書社團爆怨公社」發文，這天正好要加班，忙碌期間想請教1名外籍移工，沒想到在同事的帶路下走到1個長廊露台，看見他們在地上隨便鋪了紙張及薄棉被便小睡休息，「頂著34度的大太陽，又悶又熱的環境，我的照服員同事竟然在這邊午休！這裡不是工地，他們也不是遊民，我的外籍同事竟然睡在地上」。

原PO對此感到不能接受，追問之下得知他們擔心睡在冷氣房會影響觀感，甚至被家屬投訴，導致被記名處罰或被罵，故最近一直在戶外輪流休息。她聽到對方的苦衷感到非常憤怒，情緒久久沒法平復，「心想這是哪個良心被狗啃的人要這樣子對待別人，腦中閃過如果以後我的女兒去國外賺錢也受到這種對待時，我會感受如何？」

原PO認為，生而為人即使是外籍移工，基本的睡眠跟吃飯需求應該被滿足，因此回家後立即訂了2張摺疊床，打算捐給機構讓同事午休時可以小睡。同事看到摺疊床非常興奮，「很開心的在上面試躺，很開心的把原本鋪在地上的紙箱收掉，把棉被鋪在躺床上，一直對我說謝謝」，讓她覺得付出十分值得，「覺得我又做對一件事了！覺得我沒愧對於我考到的護理執照，我覺得我對的起自己的良心了」。

事件傳到院長耳中，對方欣賞她對移工的關心，決定負責摺疊床的費用，原PO透露，起初因為沒有事先報備便購入摺疊床，故沒打算向公司拿錢，她再次思考作為護士的初心「妳說我會因爲買了兩張床就沒錢吃飯嗎？答案是不會，但我會因爲沒買這個床而吃不好睡不好，這就是我工作想賺的價值感」。

貼文一出，吸引1.6萬人按讚留言，「真心替能跟妳一起共事的同事感謝妳」、「謝謝妳讓外籍勞工感受到台灣人的人情與溫暖」、「這個世界上就是需要你我這種人，無私奉獻自己的愛心，人人皆為平等」、「我們應該是多元融合的社會，才能接納各方的人材，社會才會和諧進步」。

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