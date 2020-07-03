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花東醫事人力媒合平台上線 盼改善偏鄉醫療環境

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
「花東醫事人力媒合平台」本月起上線，讓有需要的醫院、有興趣的醫事人員可以雙向媒合。圖／花蓮慈濟醫院提供
「花東醫事人力媒合平台」本月起上線，讓有需要的醫院、有興趣的醫事人員可以雙向媒合。圖／花蓮慈濟醫院提供

花東地形狹長，人口及醫療資源較集中於花蓮南北端的花蓮市與南區玉里鎮，以及台東市。花蓮慈濟醫院承接健保署專案計畫，開發「花東醫事人力媒合平台」，本月起上線，醫院可提出時段和人力需求，醫事人員也可登記想去的醫院和時間，雙向媒合。

花東共17家醫院，相較都會區，醫療資源分布不足且不均。以花蓮縣來說，醫療資源集中在花蓮市和玉里鎮，中區和臨海鄉鎮資源顯得不足，像是臨海的台11線，僅有花蓮醫院豐濱原住民分院一家醫院，常駐醫生僅2名，其餘靠本院、花蓮慈院醫生支援，或是高雄長庚遠距醫療。

健保署東區業務組長李名玉說，包含花蓮慈院在內的大型醫院，都有規畫並支援偏鄉醫療，但偏鄉醫療人力還是相當不足，尤其眼科、皮膚科、耳鼻喉科等，需要更多醫事人力投入。

花蓮慈院承接健保署計畫，邀請慈科大資訊科技與管理學系、行銷與流動管理學系與覺揚科技公司組成團隊，並與花東地區醫院討論約半年，建置媒合平台，本月1日起上線，初期先開放醫師申請，後續再擴大提供給各類醫事人員登記。

花蓮慈院表示，平台設置在健保署東區業務組網頁，花東在地與外地醫事人員都可上線登記。有意願的醫事人員可填寫想去的醫院及可配合的時間，還可註記是否有家眷、食宿與交通需求。醫院端則可提出需求的時段及人力，雙向媒合。

花蓮縣衛生局指出，花蓮從中區壽豐到南區瑞穗，有鳳林榮民醫院及豐濱原住民分院兩家醫院，較缺乏的婦科、兒科及內外次專科醫事人力，各類專科醫師召募除有偏鄉不易遴聘的困境外，也因病患人數少，難以支持該科別的永續經營。

衛福部花蓮醫院表示，豐濱分院除本院、花蓮慈院醫生支援，對於人手少但有醫療需求的眼科、耳鼻喉科、皮膚科等，則與高雄長庚合作遠距醫療，若能透過平台媒合，有助吸引醫事人力前進偏鄉。

健保 偏鄉 原住民

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